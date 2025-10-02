No tanto perfume: esta es la nueva tendencia de la moda que además cuida la piel

Las cremas perfumadas son la nueva tendencia del cuidado personal. Hidratación y fragancias se unen en una experiencia sensorial única.

El clásico frasco de perfume empieza a compartir protagonismo con una alternativa que se está haciendo un lugar en la rutina de belleza. Cada vez más personas eligen cremas corporales y de manos con aroma, que hidratan en profundidad y al mismo tiempo envuelven la piel con un delicado rastro.

Durante mucho tiempo, las fragancias fueron el centro absoluto de los rituales de cuidado personal . Sin embargo, la industria cosmética muestra un giro interesante, ya que los laboratorios y firmas de lujo lanzan hidratantes aromáticas capaces de ofrecer una doble función, mezclando suavidad y notas olfativas intensas. Así, el perfume deja de ser la única opción para perfumar y cuidar al mismo tiempo.

Las texturas cremosas con aromas refinados se transforman en aliadas tanto para el día a día como para ocasiones especiales . Desde la oficina hasta una salida nocturna, este tipo de productos permiten disfrutar de hidratación y frescura sin necesidad de depender siempre de un perfume tradicional.

La preferencia actual se orienta hacia cremas hidratantes perfumadas, que mezclan cuidado de la piel y presencia de aromas en un solo paso. Las grandes casas de belleza ya incorporaron este concepto a sus líneas, con fórmulas que transforman el simple gesto de aplicar una crema en un ritual sensorial completo.

Entre las propuestas más destacadas sobresale Rose 31 de Le Labo, una crema de manos enriquecida con aceite de meadowfoam. Su mezcla de rosa, comino, vetiver, cedro, almizcle y madera de guayaco crea un acorde cálido y especiado ideal para el otoño.

Por otra parte, The Hand de Prada ofrece una textura ultraligera que nutre, suaviza y fortalece gracias a la manteca de karité, la niacinamida y la biotina. Además de aportar hidratación por 48 horas, perfuma con notas florales y empolvadas de lirio, perfectas para quienes buscan elegancia con discreción.

En la categoría de cremas corporales, Zafferano de Acqua di Parma transforma un perfume en loción nutritiva. Con acordes ambarinos y especiados de azafrán, pachulí y haba tonka, aporta intensidad y elegancia en una textura ligera de rápida absorción.

Finalmente, para quienes prefieren una opción accesible, Black Label 095 de Equivalenza se presenta como alternativa low-cost. Inspirada en flores blancas y matices de vainilla y vetiver, combina aloe vera y proteínas de arroz para dejar la piel suave, nutrida y delicadamente perfumada durante horas.