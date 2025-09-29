Lady Di y una tendencia que no pasa de moda: el estilo retro que se vio en la semana de la moda de Londres

29 de septiembre de 2025 Inicio
La Princesa de Gales es recordada por su capacidad de imponer tendencias en los años 80.

Diana de Gales dejó un legado que continúa inspirando a la moda y la belleza décadas después de su partida. Durante la última edición de la Semana de la Moda de Londres, un desfile volvió a ponerla en el centro de la escena gracias a un peinado inspirado en su estilo inconfundible.

Se convirtió en una alternativa casera fácil de preparar.
La Princesa de Gales, recordada por su capacidad de imponer tendencias en los años 80, se convirtió en un ícono no solo por su vestuario, sino también por su manera de llevar su peinado. Desde cortes voluminosos hasta recogidos elegantes, cada uno de sus looks combinaba sofisticación con un aire moderno que marcaba la diferencia.

Ese espíritu atemporal volvió a cobrar vida en el desfile de Richard Quinn, donde la referencia a Lady Di no fue casualidad. Con la ayuda de Sam McKnight, histórico peluquero de la princesa, se recreó un moño que mezcla glamour retro, precisión royal y un toque de alta costura contemporánea.

Semana de la moda

Así es la tendencia que rememora a Lady Di y fue furor en la semana de la moda de Londres

El desfile primavera-verano de Richard Quinn se convirtió en un homenaje a la elegancia de Diana de Gales, con peinados que recordaban a sus apariciones más recordadas en cenas de gala. El encargado de dar forma al look fue Sam McKnight, estilista de confianza de Lady Di, quien definió el recogido como “una oda al glamour y la elegancia con un distintivo aire francés”.

La propuesta se tradujo en un moño tipo banana bun, con la nuca prolijamente pulida y el volumen concentrado en la parte frontal. Para reforzar ese aire elegante, se texturizaron los mechones delanteros, que caían suavemente hacia un costado del rostro, haciendo referencia tanto a la estética hollywoodense como a la sobriedad de la realeza.

Lady Di

McKnight trabajó con productos de su propia línea, como el Superlift, diseñado para dar cuerpo desde la raíz, y el Modern Hairspray, que aportó fijación al peinado. Esta construcción capilar permitió un acabado retro, con reminiscencias de Grace Kelly y la impronta original de la princesa en 1987.

Aunque no era uno de los peinados más comunes en Lady Di, sí lo lució en algunos eventos y, casi cuatro décadas después, regresa reinventado como una de las grandes apuestas de la moda británica en 2025. Una vez más, Diana demuestra que su estilo sigue vivo y vigente en la pasarela.

