No más "clean look": cuáles son los peinados que están a la moda en este 2025

Las nuevas pasarelas internacionales ya marcaron el rumbo de lo que será tendencia este año, y los peinados no quedaron fuera de la conversación. Con el clean look perdiendo protagonismo, los estilistas y diseñadores más influyentes están direccionando su trabajo por estilos más dinámicos, que mezclan frescura con elegancia. El regreso del half-up bun y las trenzas decoradas ubican a estos looks como los favoritos para renovar el estilismo diario y de eventos.