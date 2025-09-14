14 de septiembre de 2025 Inicio
Cómo podés reciclar los corchos que te sobren y beneficiar un detalle de tu hogar

Con simples pasos, se pueden lograr resultados que combinan estética, funcionalidad y sostenibilidad.

Conocé las formas de reciclar corchos para cuidar el Medio Ambiente

El reciclaje creativo se convirtió en una tendencia que combina conciencia ambiental con el Medio Ambiente, con ideas prácticas para el hogar. Muchos de los objetos que suelen descartarse después de cumplir su función pueden transformarse en elementos decorativos, utilitarios o incluso artísticos.

Entre esos materiales cotidianos, hay uno que aparece en celebraciones, reuniones y cenas, y que con frecuencia termina en la basura: los corchos. Sin embargo, con un poco de ingenio puede cobrar una nueva vida y aportar un detalle distintivo en distintos rincones de la casa.

Así podés reciclar los corchos para revivir las plantas

corcho-plantas

De acuerdo con María Ferrarotto, conocida como la “doctora de las plantas”, colocar corchos de vino en el fondo de las macetas favorece la aireación y el drenaje del sustrato.

Esto se debe a la textura del corcho, que permite una mejor circulación del aire entre las partículas de tierra y genera una micro ventilación que oxigena las raíces. Esa oxigenación resulta clave, ya que las raíces necesitan no solo agua y nutrientes, sino también respirar; en suelos compactos o poco aireados, pueden llegar a asfixiarse y debilitarse.

Además, los corchos cumplen la función de regular la humedad, pues absorben y liberan agua de forma gradual, manteniendo un equilibrio en el sustrato. De esta manera, ayudan a evitar tanto el exceso de agua como la falta de humedad, que debilita la planta.

En síntesis, los corchos actúan como una esponja natural, permitiendo que la tierra conserve la humedad adecuada por más tiempo.

