Esta crema coreana con efecto lifting es lo más buscado en Europa y deja tu piel radiante







El K-Bioferment Luxury Therapy Serum de la marca Atashi se consolidó como uno de los más valorados. Freepik

En los últimos meses, un sérum coreano con efecto lifting se convirtió en el producto de belleza más solicitado en Europa, especialmente entre mujeres mayores de 50 años. Su novedosa fórmula promete devolver luminosidad, suavidad y firmeza, logrando una piel rejuvenecida y con poros menos visibles.

El interés creciente por la cosmética coreana no es casualidad, ya que este tipo de tratamientos se caracteriza por su enfoque en la prevención y el cuidado integral de la piel. Lejos de limitarse a hidratar, ofrecen soluciones multicorrectoras que combaten signos de cansancio, rojeces, arrugas y textura desigual, problemas comunes tras la exposición solar y la falta de rutinas constantes en verano.

En este contexto, el K-Bioferment Luxury Therapy Serum de la marca Atashi se consolidó como uno de los más valorados. Con ingredientes como biofermentos y hongo Ganoderma, prepara la piel durante la noche para potenciar la eficacia de los tratamientos posteriores, logrando un cutis más uniforme, luminoso y revitalizado.

K-Bioferment Luxury Therapy Serum Phergal Cómo es la crema que hace lucir tu piel perfecta, esconde las arrugas y los poros El K-Bioferment Luxury Therapy Serum funciona como un pretratamiento antiedad diseñado para pieles sometidas al estrés y al cansancio diario. Su aplicación nocturna fortalece el microbioma cutáneo y protege la epidermis de los efectos del sol y la contaminación, factores que aceleran el envejecimiento.

Gracias a su fórmula avanzada, mejora la pérdida de luminosidad luego del verano, reduce la pigmentación, atenúa rojeces y afina los poros dilatados. También aporta firmeza y elasticidad, logrando un aspecto más terso y descansado desde las primeras aplicaciones.

K-Bioferment Luxury Therapy Serum Phergal Otro de sus puntos fuertes es la versatilidad, gracias a la cual se adapta a pieles sensibles, con una textura ligera que facilita la absorción y simplifica la rutina nocturna. Además, al estar elaborado con ingredientes certificados y procesos sostenibles, representa una opción tanto eficaz como respetuosa con el medio ambiente. Entre sus beneficios principales destacan: equilibrar el microbioma, mejorar la textura del rostro, conseguir un efecto lifting inmediato, aportar jugosidad y minimizar los poros de forma visible. Todo esto convierte a este sérum en un aliado clave para recuperar la vitalidad después del verano y mantener la piel en óptimas condiciones durante todo el año.