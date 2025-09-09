Cuáles son los cortes y colores de pelo que están de moda para septiembre 2025

Los cortos y las capas ligeras marcan tendencia en este mes. Un repaso por los tonos más elegidos.

La llegada de septiembre marca el inicio de la primavera y, con esta estación, un cambio de energía que también se refleja en el estilo personal. El pelo se convierte en protagonista y los cortes de moda apuestan por movimiento, ligereza y un aire fresco que acompaña a la temporada.

Los expertos en peluquería coinciden en que la clave está en respetar la textura natural y apostar por técnicas fáciles de mantener. Tanto en cortes como en colores, la tendencia busca potenciar la luminosidad con un enfoque práctico, lo que le da lugar a estilos que pueden adaptarse a la rutina diaria y a distintos tipos de pelo.

Así, septiembre de este 2025 llega con propuestas versátiles: desde bobs modernos y capas ligeras hasta tonos cálidos y brillantes que favorecen la luz primaveral. Las opciones van desde los clásicos reinventados hasta los estilos más atrevidos, siempre con el objetivo de lograr un look natural y renovado.

El bob se mantiene como uno de los cortes estrella. Versiones como el French Bob, que llega a la altura del mentón con un acabado suave y movimiento, o el bob graduado, ofrecen frescura y elegancia a la vez. Ambos se adaptan a las altas temperaturas porque liberan la nuca y reducen el volumen, logrando un look moderno sin necesidad de demasiado peinado.

Para quienes prefieren llevar el pelo largo, el lob (long bob) y las cabelleras con capas finas y livianas son la alternativa ideal. Estos cortes permiten mantener estilo sin perder comodidad, aportando dinamismo y favoreciendo recogidos bajos y colas con cuerpo. Los especialistas sugieren realizarlos en seco para ajustar mejor la caída de cada mechón según la textura natural.

long bob Lecturas

El shag y el wolf cut siguen ganando adeptos por su aire juvenil y descontracturado. Son cortes que funcionan tanto en pelos lisos como rizados, con capas y flequillos largos que enmarcan el rostro. Su atractivo principal está en la facilidad de uso, ya que requieren poco mantenimiento y se lucen con el movimiento natural del pelo.

Flequillo wispy Divinity

Los flequillos vuelven a ser tendencia, aunque en versiones flexibles y con personalidad. El curtain bang, el microflequillo texturizado o los flequillos largos que se funden con capas permiten cambiar de imagen sin necesidad de transformar todo el largo. Son un recurso sencillo para refrescar el estilo y darle un aire renovado al rostro.

En cuanto a los colores, la tendencia apunta hacia tonos cálidos y luminosos. Los rubios boho, los castaños suaves con reflejos, el beige cálido y los tonos caramelo dominan la paleta. El efecto de raíces difuminadas sigue en auge porque aporta naturalidad y exige menos mantenimiento.

Quienes buscan mayor contraste pueden inclinarse por castaños profundos o negros brillantes, que potencian el bronceado de la piel en primavera. Además, las terminaciones con brillo son protagonistas: baños de color semipermanentes, mascarillas iluminadoras y tratamientos de gloss o keratina intensifican la vitalidad del pelo bajo la luz estacional.