Este nuevo dispositivo de belleza está sorprendiendo en Europa pero genera dudas: de qué se trata

Estas máscaras prometen rejuvenecer, calmar y revitalizar el rostro. Diferentes modelos ofrecen resultados visibles en pocas semanas y ya son furor en Europa.

El interés por este tipo de tratamientos se enmarca en una tendencia creciente hacia el cuidado personal en casa.

Así surgió la moda de las cejas finas en los 90 que vuelve a estar en las tendencias de belleza

El mundo de la belleza suma un nuevo protagonista que está causando furor en Europa. Se trata de las máscaras faciales con tecnología LED . Estos dispositivos, antes exclusivos de consultorios dermatológicos y gabinetes de estética, ahora llegan al uso doméstico con la promesa de mejorar la apariencia de la piel de manera cómoda, rápida y no invasiva.

El interés por este tipo de tratamientos se enmarca en una tendencia creciente hacia el cuidado personal en casa, donde los consumidores buscan alternativas eficaces sin depender de turnos ni de caros procedimientos profesionales. La innovación tecnológica aplicada a la cosmética permite trasladar la fototerapia a un formato accesible, pensado para integrarse fácilmente en la rutina diaria.

Con beneficios que incluyen reducción de arrugas, mayor luminosidad, control del acné y unificación del tono , estas máscaras se afianzan como uno de los gadgets más deseados de la temporada. Modelos variados y con diferentes niveles de intensidad ya están disponibles en el mercado europeo, generando entusiasmo pero también algunas dudas sobre su eficacia y seguridad.

Las máscaras LED se basan en la fototerapia , un método que emplea longitudes de onda específicas para actuar sobre distintas capas de la piel. Sin producir calor ni daños, este sistema estimula mecanismos naturales de reparación que mejoran la firmeza, la elasticidad y el aspecto general del rostro . Dependiendo del color de luz empleado, los efectos varían , ya que la roja promueve la producción de colágeno, la azul combate bacterias asociadas al acné, la verde atenúa manchas y la infrarroja cercana calma rojeces y favorece la circulación.

LED FAQ 202 Foreo

Entre los dispositivos más buscados destacan opciones como la máscara IBORRIA, fabricada en silicona flexible con 72 lámparas y 288 LED que permiten adaptar la intensidad en tres niveles, mostrando resultados visibles en apenas tres semanas. Otra alternativa popular es la máscara Nourished Bodynskin, que incluye siete colores con luz infrarroja cercana para un tratamiento integral y profundo en todo el rostro.

máscara facial LED de 7 colores Tiendamia

También existen modelos diseñados para abarcar más zonas, como la máscara facial LED de 7 colores que cubre rostro completo con 112 luces de alta energía y un diseño plegable para facilitar su uso mientras se realizan otras actividades. Para quienes buscan un dispositivo que abarque rostro y cuello, la versión con 103 LED se presenta como una opción completa que trabaja en ambas áreas simultáneamente.

En el segmento más avanzado aparece la máscara LED FAQ 202, que integra ocho tipos de luces junto con ingredientes activos como péptidos y ácido hialurónico. Además, funciona en conjunto con una mascarilla de colágeno para potenciar la absorción y puede sincronizarse con una aplicación para celulares que ofrece rutinas personalizadas.