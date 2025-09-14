IR A
El emotivo mensaje de las hijas de Thiago Medina tras su accidente en moto: "Vos podés"

Camilota publicó en sus redes sociales el cartel de las pequeñas Aimé y Laia, de casi dos años, producto de su relación con Daniela Celis.

Vos podés

"Vos podés, papá. Te amamamos mucho", fue el cartel que le acercaron a Thiago al hospital

“No me quiero morir, tengo dos hijas”, fueron las palabras que le dijo Thiago Medina a uno de los hombres que llegó a socorrerlo tras el accidente con su moto en Moreno. A la espera de una evolución por su estado de salud, las pequeñas le dejaron un sentido mensaje que Camilota, tía de las niñas, compartió en redes sociales.

El exparticpante del reality es papá de mellizas con Daniel Celis.
Preocupa la salud de Thiago Medina: qué dice el parte médico de este domingo

“Vos podés papá. Te amamos mucho”, se lee en el cartel que la participante de Cuestión de Peso publicó en sus redes sociales junto la canción de Amaral, El universo sobre mi. En el mismo se puede ver que el mensaje está acompañado de corazones y las huellas de las palmas de Laia y Aimé, de colores verde y rojo con claro apoyo a su papá, quien se encuentra internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno.

Las pequeñas nacieron el pasado 29 de enero de 2024, producto de la relación del influencer con la exparticipante de Gran Hermano, Daniela Celis, lugar donde ambos se conocieron. Y pese a anunciar hace unos meses que había terminado su relación, siempre se mostraron muy compañeros y con buena relación.

Camilota Medina
El mensaje de aliento de las hijas de Thiago, Laia y Aimé

El mensaje de aliento de las hijas de Thiago, Laia y Aimé

Pestañela estuvo presente en el centro médico el pasado viernes acompañada de su excuñada, donde ambas evitaron hablar con la prensa, pero tras unos metros se quebró por el difícil momento que está atravesando, ya que Thiago está en estado crítico.

El desgarrador testimonio de Camilota por el estado de salud de su hermano, Thiago Medina

Camila Medina, también conocida como Camilota, habló por primera vez ante la televisión y al relatar la situación de su hermano, Thiago Medina, no pudo evitar quebrarse en vivo.

A todos nos puede pasar, estamos cerca de la familia, tanto la mía como la de Dani. Mi papá, mis hermanos… Estamos de acá para allá, fortalecidos. Lo único que se sabe es lo que se dice. No me quiero meter en ese sentido. Pedimos respeto porque no dormimos, descansamos cinco minutos y nos desesperamos”, relató la participante de Cuestión de Peso en diálogo con Crónica TV.

Al mismo tiempo, aseguró que “no quiero faltar el respeto, pero quiero que entiendan el dolor que estamos atravesando”: “Sé que necesitan información, pero es difícil la situación que estamos atravesando. No me quiero quebrar ni llorar. Verlo en terapia intensiva hace que se me desarme el alma. No puedo contener las lágrimas al ver a mi hermano. Él venía bien, pero por hoy no sabemos nada. Estamos luchando por la vida de mi hermano”.

Cuando se refirió al influencer, lo describió como un chico “fuerte, lo quiero ver fuerte, es lo único que les puedo decir”. “Lo único que les pido es que oremos, creemos en Dios, sabemos quién es él y solo queremos que lo tengan en cadena de oración, es lo único que necesitamos. Oremos por él”, concluyó.

