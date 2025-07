La moda para el cuerpo: cuál es la verdura que fortalece el desarrollo de colágeno en el cuerpo

El interés creciente por mantener una vida más saludable impulsó la popularidad de esta verdura, que además de sus cualidades nutricionales, contiene compuestos que colaboran en la prevención de enfermedades cardiovasculares y degenerativas. Su inclusión en rutinas alimentarias cotidianas puede marcar una diferencia real en la salud a largo plazo.

kale.jpg

Qué verdura tiene múltiples beneficios y se metió en el mundo de la moda y la estética

El kale, también llamado col rizada, es una verdura que destaca por su concentración de nutrientes esenciales. Es fuente de vitamina C, hierro, magnesio, vitamina K, calcio, betacaroteno y antioxidantes, lo que le otorga propiedades que aportan beneficios al sistema cardiovascular, el fortalecimiento óseo y la protección del sistema nervioso. Además, su ingesta impulsa la producción de colágeno, un componente muy importante para la piel, tendones y articulaciones.

En lo que respecta a la salud cerebral, estudios como los de LiveScience y Neuroscience Letters resaltan que el kale contiene al menos 45 flavonoides que podrían reducir el riesgo de accidentes cerebrovasculares. También aporta omega 3, hierro y sulforofano, un antioxidante con capacidad antiinflamatoria que colabora en la regeneración neuronal. Estos nutrientes resultan fundamentales para mejorar el rendimiento cognitivo y proteger la estructura cerebral.

Por otra parte, en el plano óseo, la Fundación Nacional de Osteoporosis de Estados Unidos incluye al kale entre los alimentos con mayor aporte de calcio. Se estima que una porción de esta verdura equivale, en términos de absorción, a un vaso de leche. Además, su riqueza en vitamina C favorece la formación de colágeno, fortaleciendo huesos, cartílagos y tejidos conectivos. Según el Journal of the American Academy of Dermatology, también podría prevenir la caída del pelo en personas con déficit de hierro.

A pesar de sus múltiples beneficios, es importante tener en cuenta ciertas precauciones. Consumido en exceso, el kale puede generar molestias digestivas como hinchazón o gases, debido a su contenido en oxalatos y fibra. También puede interferir con medicamentos anticoagulantes por su alto nivel de vitamina K. Por eso, se recomienda moderación y asesoramiento médico si se desea incorporarlo como parte habitual de la dieta.