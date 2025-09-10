Nuevos estilos: esta es la tendencia que te hará lucir de una forma única e innovadora en septiembre 2025 Las modas capilares del mes invitan a explorar y redescubrir el poder del cambio. Por







Nuevos estilos: con la llegada de la primavera, el mundo de la moda y la belleza se renueva con propuestas frescas que buscan marcar un antes y un después en la forma de llevar el cabello. Esta es la tendencia que te hará lucir de una forma única e innovadora en septiembre 2025.

Esta temporada no se trata solo de cortes y peinados, sino de un verdadero manifiesto de estilo que refleja la personalidad y la actitud de cada persona. La idea central es clara: encontrar un look que se sienta auténtico, cómodo y al mismo tiempo innovador.

Las pasarelas internacionales y las celebridades ya adelantaron que los estilos de pelo que dominarán este mes giran en torno a la naturalidad, el movimiento y los detalles que hacen la diferencia. Desde versiones modernas de clásicos atemporales hasta cortes disruptivos que transmiten seguridad y vanguardia, septiembre se perfila como un mes ideal para experimentar con la propia imagen. Lo interesante de estas modas es que no buscan encasillar, sino ofrecer opciones adaptables para cada tipo de cabello, rostro y estilo de vida. Cortes prácticos para quienes aman la simplicidad, propuestas sofisticadas para quienes buscan elegancia, y peinados con texturas atrevidas para quienes se animan a jugar con su imagen.

cortes pelo Qué estilos de pelos estarán de moda durante septiembre 2025 1. Bob refinado (Cultivated Bob) Este corte corto y estructurado, que evoca "lujo silencioso", es ideal para quienes buscan un estilo elegante y moderno. Funciona en todos los tipos de cabello y se mantiene impecable con un blow-dry detallado y productos que realzan el brillo.

2. Shag texturizado revival El “shag” continúa su reinado con una versión más desestructurada: capas livianas, flequillo de barrido y una vibra desenfadada que combina lo audaz con lo casual. Perfecto para un look bohemio modernizado.

3. Flequillo estilo cortina + bob “archivado” Dentro de los cortes emblemáticos de 2025, el bob y lob (long bob) regresan con fuerza, esta vez acompañados de flequillos sutiles que enmarcan el rostro. Versátiles, elegantes y fáciles de adaptar. 4. Pixie suave y cálido El pixie sigue siendo clave, pero ahora apuesta por una versión ultra femenina, con textura suave y ondas ligeras. Es un corte audaz, práctico y de alto impacto, perfecto para destacarse sin complicarse. 5. “Ripped Bob”: natural y con movimiento Este bob con puntas ligeramente desflecadas logra una apariencia casual pero chic. Ideal para quienes buscan volumen y estilo sin rigidez, aportando frescura y modernidad a cualquier look.