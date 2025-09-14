Cuál es el tono que está cada vez más de moda para el maquillaje gracias a Selena Gomez La cantante impone un tono cálido e iridiscente para la temporada. Su manicura tostada promete convertirse en la favoritade lo que resta del año. Por







El tono tostado se impone como una alternativa moderna y versátil. Redes sociales

Selena Gomez vuelve a marcar tendencia en el mundo de la belleza con un estilo que ya comienza a convertirse en el favorito de la temporada. La actriz y cantante sorprendió con una nueva manicura que mezcla elegancia y frescura, un acabado perfecto para quienes buscan un look elaborado pero a la vez sutil.

Las uñas dejaron de ser un simple detalle para transformarse en un elemento clave de la imagen personal. En los últimos años, los colores y acabados evolucionaron desde los clásicos nude hasta versiones más arriesgadas con brillos, tonos perlados o efectos cromados. Estas elecciones no solo acompañan la moda, también refuerzan la personalidad y el estilo de cada persona.

En esta ocasión, la artista se inclinó por un tono cálido y luminoso que hace referencia a la esencia del otoño y que, gracias a su versatilidad, promete convertirse en una de las propuestas más replicadas en los próximos meses. El responsable detrás de este look es su manicurista de confianza, Tom Bachik, conocido también por trabajar con otras celebridades como Jennifer Lopez.

uñas tostadas Instagram

Qué tono utiliza Selena Gomez y es la nueva moda para el maquillaje La artista apostó por una manicura “tostada”, un estilo que transmite calidez, ideal para el clima otoñal. Para lograrlo, Tom Bachik utilizó el esmalte Special Effect de Essie en el tono “Liquid Sunrise”, un beige profundo con matices dorados y perlas en rosa y verde. Esta terminación crea un efecto satinado con destellos cromados que se adapta tanto para usar solo como para aplicar sobre otra base de color.

Uñas tostadas Instagram El proceso comenzó con el cuidado de las uñas, dándole forma al pulir, trabajar las cutículas y preparar la superficie con herramientas profesionales, dejando todo listo para que el esmalte destaque. El resultado final se selló con el top coat transparente de la línea Click Colors, que aportó brillo y un acabado limpio y duradero. Esta propuesta supone una variación respecto a los looks recientes de la fundadora de Rare Beauty, quien había elegido manicuras francesas clásicas y detalles brillantes para ocasiones especiales.