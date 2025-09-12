12 de septiembre de 2025 Inicio
Estos cortes de pelo resaltan la mandíbula y los pómulos y son la moda para el final del 2025 europeo

El bob regresa en versiones pulidas y con movimiento. Las capas largas aportan frescura y hacen más visibles las facciones.

Un estilo atemporal que cada temporada encuentra una manera distinta de reinventarse.

Glamour México

Las tendencias capilares para el cierre de 2025 en Europa marcan un regreso a los cortes que favorecen la estructura del rostro, en especial la mandíbula y los pómulos. Los estilistas destacan propuestas que no solo aportan estilo, sino también frescura y un efecto rejuvenecedor inmediato.

El final del verano europeo suele ser el momento elegido para renovar el peinado. Luego de la exposición al sol, el agua de mar o el cloro de las piletas, el pelo queda dañado y sin brillo, lo que convierte a septiembre en uno de los meses con más visitas a las peluquerías. Un buen corte no solo ayuda a sanear, sino que también redefine la imagen personal de cara a la nueva temporada.

En este escenario, vuelven a surgir clásicos reinventados y propuestas que potencian la belleza natural. La clave está en apostar por diseños que den movimiento, se adapten a cada textura y logren equilibrar las facciones. El resultado final termina generando cortes versátiles que acompañan el día a día sin perder elegancia.

Cuáles son los cortes de pelo que estarán a la moda en el final del 2025 en Europa

El gran protagonista será nuevamente el corte bob, un estilo atemporal que cada temporada encuentra una manera distinta de reinventarse. Para este otoño-invierno se lleva en múltiples versiones: desde el más recto y pulido con acabado brillante hasta variantes más ligeras con capas que añaden frescura. Según el estilista Juandiegoteo, embajador de Redken, el bob a la altura de la mandíbula resulta especialmente favorecedor en rostros alargados y ovalados, ya que enmarca la cara y potencia la zona inferior. Su versatilidad permite jugar con distintos peinados, desde un liso impecable hasta ondas suaves con aire relajado.

Otra opción ideal para quienes prefieren mantener mayor longitud son las capas largas, que ayudan a realzar los pómulos sin necesidad de cortar demasiado. Este estilo, que regresa con fuerza en este 2025, aporta volumen natural, movimiento y ligereza. La versión estrella es el butterfly haircut, una cabellera extensa con capas que rodean y enmarcan el rostro en distintas alturas. Tal como señala el experto, estas capas rejuvenecen de inmediato, suavizan las facciones y logran un acabado dinámico incluso en pelos densos.

