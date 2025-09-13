En tendencia: este perfilador está de moda en Europa y es cada vez más usado para el maquillaje

Este producto se volvió un éxito en redes y en ventas. Su tono marrón cálido lo convirtió en el favorito de celebridades y usuarias en toda Europa.

Según las especialistas, lo que permite que marque tanto la diferencia se encuentra en el tono marrón cálido que se adapta a distintos matices de piel, desde bases rosadas hasta subtonos naranjas.

En el mundo de la belleza hay productos que, de la noche a la mañana, se convierten en imprescindibles. Ese es el caso de un perfilador low cost que pasó de ser un simple lápiz de labios a convertirse en el gran aliado para conseguir el look muy usado en los noventa que volvió con fuerza. Su fama creció en Europa, donde cada vez más personas lo suman a su rutina diaria de maquillaje.

Los delineados en tonos marrones, acompañados por gloss brillante, recuperan protagonismo gracias a la influencia de celebridades y creadoras de contenido en redes sociales. Este estilo, icónico de los años 90, volvió a surgir ahora como una de las tendencias más replicadas en plataformas como TikTok e Instagram, impulsado por el boca a boca digital y el entusiasmo de las usuarias.

Entre los productos que encabezan este boom se encuentra el perfilador 06 Canela de Deliplus , de venta exclusiva en Mercadona, que arrasó gracias a su tono cálido, precio accesible y el respaldo de figuras como Bad Gyal o Dulceida. Lejos de apagarse, su popularidad se consolidó al punto de ser considerado un verdadero objeto de culto entre las fanáticas del maquillaje.

El perfilador 06 Canela de Mercadona se volvió un fenómeno viral en redes sociales desde que la cantante Bad Gyal lo mencionó en 2021 como su producto favorito para perfilar los labios. La artista comentó que lo usaba para redondear el arco de cupido y dar volumen instantáneo , logrando un efecto similar al de un aumento con relleno, pero sin gastar demasiado. Su comentario, sumado a posteriores publicaciones de influencers como Dulceida, desató la fiebre por este lápiz hasta agotar existencias en varias tiendas.

Aunque circularon rumores sobre su retirada de catálogo, desde Mercadona aclararon que nunca se retiró del surtido ni cambió su fórmula. Fabricado por Faber Castell Cosmetics, el 06 Canela mantiene un nivel de ventas sostenido y es uno de los productos estrella de la marca Deliplus. En TikTok acumula más de 47 millones de visualizaciones, y entre sus usuarias se encuentran figuras como Emilia, Blanca Suárez o Alejandra Rubio.

Canela Deliplus de Mercadona Sandranewlook

Su éxito no está exento de debate. Muchas usuarias elogian su tono canela cálido con matices rojizos y anaranjados, mientras otras critican que su duración es baja en comparación con perfiladores de gama más alta. Esta mezcla de opiniones no hizo más que alimentar el fenómeno, con reseñas constantes, comparaciones de “dupes” y hasta la aparición de un formato retráctil que promete mayor fijación.

Expertas en maquillaje remarcan que este lápiz coincide con el regreso del estilo noventero popularizado por Pamela Anderson o Victoria Beckham, y retomado años más tarde por las hermanas Kardashian con la técnica del “over lip”. Isabel Auernheimer, maquilladora de cine y televisión, explica que este delineado agranda los labios al trazar fuera del contorno natural, aunque no siempre favorece a todos los rostros. Por otra parte, la formuladora Mireya Lorenzo destaca que el color se viralizó como “nude universal”, aunque en su opinión no existe un tono único que quede bien en todas las pieles.

La composición del 06 Canela incluye ceras como microcristalina, carnauba y de abejas, lo que le aporta firmeza y buena pigmentación, pero limita la cremosidad y la fijación prolongada. Como contrapartida, incorpora ingredientes de cuidado labial como jojoba, aloe vera y vitamina E, que suman propiedades hidratantes y antioxidantes. Este balance lo ubica como un lápiz accesible y versátil, aunque con margen de mejora en durabilidad.