13 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

En tendencia: este perfilador está de moda en Europa y es cada vez más usado para el maquillaje

Este producto se volvió un éxito en redes y en ventas. Su tono marrón cálido lo convirtió en el favorito de celebridades y usuarias en toda Europa.

Por
Según las especialistas

Según las especialistas, lo que permite que marque tanto la diferencia se encuentra en el tono marrón cálido que se adapta a distintos matices de piel, desde bases rosadas hasta subtonos naranjas. 

Okdiario

En el mundo de la belleza hay productos que, de la noche a la mañana, se convierten en imprescindibles. Ese es el caso de un perfilador low cost que pasó de ser un simple lápiz de labios a convertirse en el gran aliado para conseguir el look muy usado en los noventa que volvió con fuerza. Su fama creció en Europa, donde cada vez más personas lo suman a su rutina diaria de maquillaje.

Un estilo atemporal que cada temporada encuentra una manera distinta de reinventarse.
Te puede interesar:

Estos cortes de pelo resaltan la mandíbula y los pómulos y son la moda para el final del 2025 europeo

Los delineados en tonos marrones, acompañados por gloss brillante, recuperan protagonismo gracias a la influencia de celebridades y creadoras de contenido en redes sociales. Este estilo, icónico de los años 90, volvió a surgir ahora como una de las tendencias más replicadas en plataformas como TikTok e Instagram, impulsado por el boca a boca digital y el entusiasmo de las usuarias.

Entre los productos que encabezan este boom se encuentra el perfilador 06 Canela de Deliplus, de venta exclusiva en Mercadona, que arrasó gracias a su tono cálido, precio accesible y el respaldo de figuras como Bad Gyal o Dulceida. Lejos de apagarse, su popularidad se consolidó al punto de ser considerado un verdadero objeto de culto entre las fanáticas del maquillaje.

Canela Deliplus de Mercadona

Cómo es el perfilador que se utiliza cada vez más en Europa

El perfilador 06 Canela de Mercadona se volvió un fenómeno viral en redes sociales desde que la cantante Bad Gyal lo mencionó en 2021 como su producto favorito para perfilar los labios. La artista comentó que lo usaba para redondear el arco de cupido y dar volumen instantáneo, logrando un efecto similar al de un aumento con relleno, pero sin gastar demasiado. Su comentario, sumado a posteriores publicaciones de influencers como Dulceida, desató la fiebre por este lápiz hasta agotar existencias en varias tiendas.

Aunque circularon rumores sobre su retirada de catálogo, desde Mercadona aclararon que nunca se retiró del surtido ni cambió su fórmula. Fabricado por Faber Castell Cosmetics, el 06 Canela mantiene un nivel de ventas sostenido y es uno de los productos estrella de la marca Deliplus. En TikTok acumula más de 47 millones de visualizaciones, y entre sus usuarias se encuentran figuras como Emilia, Blanca Suárez o Alejandra Rubio.

Canela Deliplus de Mercadona

Su éxito no está exento de debate. Muchas usuarias elogian su tono canela cálido con matices rojizos y anaranjados, mientras otras critican que su duración es baja en comparación con perfiladores de gama más alta. Esta mezcla de opiniones no hizo más que alimentar el fenómeno, con reseñas constantes, comparaciones de “dupes” y hasta la aparición de un formato retráctil que promete mayor fijación.

Expertas en maquillaje remarcan que este lápiz coincide con el regreso del estilo noventero popularizado por Pamela Anderson o Victoria Beckham, y retomado años más tarde por las hermanas Kardashian con la técnica del “over lip”. Isabel Auernheimer, maquilladora de cine y televisión, explica que este delineado agranda los labios al trazar fuera del contorno natural, aunque no siempre favorece a todos los rostros. Por otra parte, la formuladora Mireya Lorenzo destaca que el color se viralizó como “nude universal”, aunque en su opinión no existe un tono único que quede bien en todas las pieles.

La composición del 06 Canela incluye ceras como microcristalina, carnauba y de abejas, lo que le aporta firmeza y buena pigmentación, pero limita la cremosidad y la fijación prolongada. Como contrapartida, incorpora ingredientes de cuidado labial como jojoba, aloe vera y vitamina E, que suman propiedades hidratantes y antioxidantes. Este balance lo ubica como un lápiz accesible y versátil, aunque con margen de mejora en durabilidad.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El K-Bioferment Luxury Therapy Serum de la marca Atashi se consolidó como uno de los más valorados.

Esta crema coreana con efecto lifting es lo más buscado en Europa y deja tu piel radiante

Esta es la tendencia que te hará lucir de una forma única e innovadora en septiembre 2025.

Nuevos estilos: esta es la tendencia que te hará lucir de una forma única e innovadora en septiembre 2025

La tendencia busca potenciar la luminosidad con un enfoque práctico.

Cuáles son los cortes y colores de pelo que están de moda para septiembre 2025

este nuevo dispositivo de belleza esta sorprendiendo en europa pero genera dudas: de que se trata

Este nuevo dispositivo de belleza está sorprendiendo en Europa pero genera dudas: de qué se trata

Los patrones cíclicos demuestran cómo las preferencias estéticas experimentan renovaciones periódicas.

Así surgió la moda de las cejas finas en los 90 que vuelve a estar en las tendencias de belleza

Una propuesta mainstream que está cambiando completamente los códigos tradicionales del vestir contemporáneo.

Del dormitorio a las calles: esta es la nueva moda en el mundo de la ropa que sorprende por su comodidad

Rating Cero

El nuevo look de Wanda que encendió las redes.

El look verde gastado que lució Wanda Nara: calza y top con escote

Los desgarradores mensajes de los compañeros de Thiago Medina en Gran Hermano.

Los desgarradores mensajes de los compañeros de Thiago Medina en Gran Hermano: "Va a estar todo bien"

El universo Marvel toma un rumbo inesperado hacia el horror y la comedia negra con Marvel Zombies, su primera serie animada dirigida a adultos, que se estrenará el 24 de septiembre en Disney+.

Capitán América, Namor y Hulk aparecen como Zombies en la nueva producción de Marvel: cómo es

play

Operaron de urgencia a Thiago Medina tras sufrir un grave accidente con su moto: Daniela Celis contó detalles de su salud

Renfield, un éxito en cines y ahora en la popular plataforma de streaming de Netlix.
play

De qué se trata Renfield, la película donde Nicolas Cage encarna a Drácula desde la comedia y llegó a Netflix

La ruptura con Nicolás Vázquez y los rumores de romances posteriores mantienen a Gimena Accardi en el centro de la atención pública y mediática.

La impresionante transformación de Gimena Accardi tras su separación con Nico Vázquez

últimas noticias

El nuevo look de Wanda que encendió las redes.

El look verde gastado que lució Wanda Nara: calza y top con escote

Hace 13 minutos
¿Cómo puedo reciclar las baterías que ya no uso más?

Cuáles son las nuevas metodologías para reciclar las baterías

Hace 15 minutos
Anses ya definió cuál será el monto de la jubilación mínima en octubre tras la difusión del dato de IPC de agosto.

A cuánto quedó la jubilación mínima de ANSES en octubre 2025 con aumento confirmado

Hace 39 minutos
Este supermercado lanzó promociones en productos esenciales para el hogar, con ofertas disponibles en sucursales físicas y también en su tienda online.  

De qué forma podés ahorrar en la compra de supermercado si sos jubilado en septiembre 2025

Hace 41 minutos
Los desgarradores mensajes de los compañeros de Thiago Medina en Gran Hermano.

Los desgarradores mensajes de los compañeros de Thiago Medina en Gran Hermano: "Va a estar todo bien"

Hace 1 hora