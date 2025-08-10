10 de agosto de 2025 Inicio
Ni pan rallado ni harina: el ingrediente secreto para empanar tus milanesas y que queden perfectas

Un cereal cotidiano se convirtió en el reemplazo ideal del pan rallado: logra una capa crocante y aporta beneficios para la salud.

Un clásico: las milanesas

Un clásico: las milanesas, pero con un empanado original y mucho más sano

Las milanesas siguen siendo un clásico culinario. Pocas recetas argentinas despiertan tanto cariño y apego como este plato que combina sencillez y sabor. Ya sea en un bodegón porteño o en una cocina familiar, con puré, papas fritas o dentro de un sándwich, forman parte del menú afectivo de varias generaciones.

A lo largo del tiempo, la receta original fue mutando. No sólo aparecieron versiones con carne de pollo, cerdo, pescado o vegetales, sino que también se incorporaron rellenos, marinadas y condimentos que actualizan la propuesta sin traicionar la esencia.

En ese camino de experimentación surgió una alternativa que llama la atención por su practicidad y resultados. Una forma distinta de empanar, sin pan rallado ni harina, que no sólo respeta el deseo de una capa crocante, sino que además suma nutrientes y aligera el contenido calórico del plato.

Milanesas de pechuga rebozadas con avena Alguna vez las probaste Si no lo hiciste, no sabes de

Cuál es le ingrediente perfecto para empanar milanesas y que queden perfectas

Lejos de lo que se podría pensar, no se trata de un producto nuevo ni difícil de conseguir. El ingrediente en cuestión es la avena arrollada, un clásico de la despensa cotidiana que empezó a colarse en la cocina salada con resultados sorprendentes. Su textura firme y su capacidad para adherirse a la superficie de la carne la convierten en una opción ideal para quienes buscan una alternativa más saludable.

Además del crocante, la avena ofrece beneficios nutricionales concretos: contiene fibra, proteínas, grasas saludables y tiene un índice glucémico más bajo que el pan rallado tradicional. Esto permite una digestión más lenta, mayor saciedad y mejor respuesta glucémica, lo que resulta clave en dietas equilibradas.

El truco está en condimentarla bien antes de usarla. Se puede mezclar con orégano, pimentón, ajo en polvo, cúrcuma o ají molido, según el gusto de cada casa. Incluso admite semillas de sésamo o lino, lo que aporta textura y un plus de sabor. Al ser más neutra que el pan, la avena permite que los condimentos se luzcan.

milanesas-avena-2

El paso a paso no difiere demasiado del método clásico:

  • Primero, marinar los bifes con sal, pimienta, ajo, limón o lo que se prefiera.

  • Luego, pasarlos por huevo batido condimentado.

  • Por último, rebozar con avena arrollada ya mezclada con especias.

Se recomienda presionar bien para que la cobertura quede pareja. Si se desea un empanado más grueso, se puede repetir el paso del huevo y volver a pasar por avena. Y en cuanto a la cocción, funciona perfectamente tanto en horno como en sartén o freidora de aire. Con apenas unas gotas de aceite, las milanesas logran ese tono dorado y textura crujiente que tanto se busca.

