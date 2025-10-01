1 de octubre de 2025 Inicio
Un futbolista de Bolivia se perderá el repechaje para el Mundial por dar positivo en un antidoping

Boris Céspedes fue detectado con la presencia de acetazolamida, un un diurético prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje.

Por
Bolivía puede clasificar a un Mundial después de 32 años.

Bolivía puede clasificar a un Mundial después de 32 años.

Después de 32 años, la Selección boliviana de fútbol tiene una gran posibilidad de participar en la próxima Copa del Mundo, en caso que obtenga la victoria en el repechaje clasificatorio. Sin embargo, uno de sus jugadores no estará presente en uno de los partidos más importantes de la historia del conjunto sudamericano por haber dado positivo en un control antidoping. Se trata del mediocampista Boris Céspedes, a quien se le detectó acetazolamida, un diurético prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

Telefe confirmó que transmitirá el Mundial 2026: todos los detalles.
Es oficial: Telefe confirmó que transmitirá el Mundial 2026

El mediocampista dio positivo en el control antidoping en marzo, después de disputar el partido entre su selección de Bolivia y Uruguay, en la ciudad de La Paz. El análisis de laboratorio concluyó que en el cuerpo de Céspedes estaba presente el mencionado diurético que está dentro de la lista de sustancias prohibidas de la AMA.

Si bien el abogado de Céspedes intentó alegar que el jugador había utilizado la acetazolamida para mitigar los efectos de la altura durante el partido, esto no convenció a las autoridades de la FIFA. Finalmente, la Comisión Disciplinaría resolvió suspender por dos años al futbolista.

El jugador boliviano no podrá participar en ninguna actividad relacionada al fútbol hasta mayo de 2027. De esta manera, no solo se perderá el partido de repechaje. En caso de clasificar, también se quedará afuera del Mundial.

