El look simple de Lali que fue furor en redes: un vestido gris ajustado

La actriz y cantante compartió algunas postales de su estadía en España, cuando participó como jurada del Festival de San Sebastián.

Lali Espósito brilló la semana pasada como jurado en el Festival de San Sebastián , uno de los certámenes cinematográficos más prestigiosos del mundo. Además, la artista decidió revelar algunas fotos de su estadía en España, y en algunas se mostró con un look simple pero que llamó mucho la atención entre sus seguidores.

Para uno de los días allí, la cantante y actriz eligió un vestido gris ajustado , que increíblemente causó furor en redes. El corte deja sus hombros al descubierto , mientras que el atuendo desemboca a la altura de los muslos. Para completar el look, Lali optó por unas botas negras altas , mientras que mantuvo un peinado lacio con raya al medio.

En las imágenes también se pueden observar algunos detalles, como un collar plateado corto y unos anillos en la mano izquierda , que le aportan un estilo cool al resto del outfit. Y como si fuera poco, para instancias de sol usó unos anteojos con marco negro, que reforzaron el estilo casual de la artista.

Qué dijo Lali Espósito sobre el triple femicidio de Florencio Varela

Lali no se aisló de las noticias locales, y alzó su voz tras el triple femicidio de Florencio Varela que conmocionó al país entero. La artista fue una de las figuras más destacadas que se expresaron sobre el hecho. Asimismo, también se mostró indignada por la forma en la que la sociedad reaccionó ante este hecho brutal.

“Las barbaridades que hay que leer… ¡Justicia por Brenda, Morena y Lara!”, escribió Lali en sus redes sociales. Con esta frase, apuntó directamente contra los comentarios gubernamentales que estaban relativizando el femicidio y culpabilizando a las víctimas por sus estilos de vida, en vez de simplemente condenar el hecho por lo que fue.

Marcha - triple femicidio X @acevedo_Bar

Con la palabra "barbaridades", la artista eligió marcar un límite con aquellos que justifican la violencia. Sin embargo, continúa la misma batalla de siempre, en la que, tras cada hecho atroz de esta índole, tanto figuras destacadas como la propia sociedad buscan reivindicar las prioridades como sociedad en cuanto a feminismo se trata, así como volver a insistir con políticas de estado que comiencen por subsanar este problema.