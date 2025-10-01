IR A
IR A

Yanina Latorre destrozó a Wanda Nara luego de llevarse el Martín Fierro a su casa

La panelista apuntó contra la conductora de Bake Off porque se llevó la estatuilla a su hogar cuando el premio era colectivo. “La quieren matar”, indicaron.

Yanina Latorre apuntó contra Wanda Nara.

Yanina Latorre apuntó contra Wanda Nara.

Twitter

El programa Bake Off Argentina ganó el premio a Mejor reality y todos los integrantes subieron al escenario a agradecer el premio, una de ellas fue Wanda Nara. Pero después del reconocimiento, la conductora del programa se llevó la estatuilla y no la devolvió. Ante esto, Yanina Latorre la destrozó.

Yanina Latorre quedó en evidencia tras el cruce de Evangelina Anderson.
Te puede interesar:

Evangelina Anderson expuso a Yanina Latorre en vivo: "Contá quién es el hombre casado con el que salí"

“Una persona muy grosa de Telefe me dijo que los productores de Bake Off estaban indignados con Wanda. La quieren matar. No puede ser que siempre juegue al límite”, indicó Yanina en su programa Sálvese quien pueda.

El enojo de la conductora con su par de Telefe tiene que ver con que el logro fue del ciclo y no personal, ya que en la terna a Mejor conductora no ganó el premio y se lo llevó Susana Giménez. Por ese motivo, hay enojo de parte de la producción. Además, quisieron fotografiarse al final y no tenían el premio.

Wanda Nara

“Bake Off no es Wanda. Es un formato armado, donde ella está editada. Los que cocinan son los participantes, el jurado pone todo y hay una producción gigante detrás”, agregó. Y sumó indignada: “No se puede afanar el Martín Fierro, es compartido”.

El hilarante error de Susana Giménez en los Martín Fierro 2025: "Perdón"

La noche de los Martín Fierro tuvo polémicas y hasta el robo de una estatuilla, pero una de las cosas más destacadas de la noche fue el error que tuvo Susana Giménez en el escenario al nombrar a los artistas de la época que conoció a través de su programa. “Perdón”, indicó.

A las 21:00, el conductor recibió la posta y comenzó con el galardón junto a las celebridades más importantes de la televisión. Por el lado del Martín Fierro de Oro, el cual era uno de los premios más esperados de la noche, se lo llevó el mismo Santiago del Moro, anunciado por él mismo.

A pesar de que tuvo pocos programas al aire durante todo el año, APTRA consideró que era la mejor de todas las ternadas. Con ella estaban nominadas Juana Viale (Almorzando con Juana – El Trece); Wanda Nara (Bake Off Famosos – Telefe); Verónica Lozano (Cortá por Lozano – Telefe); Mariana Fabbiani (DDM – América TV) y Pamela David (Desayuno Americano – América TV).

"El año pasado conocí a gente de la música nueva, como María Becerra, Nathy Peluso, como Rucau... ¿cómo? Luck Ra... ese... perdoname Luck Ra, que me equivoqué, me pasa siempre", indicó Susana. Fue entonces que le tuvieron que corregir en el medio para que pueda continuar el discurso.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El look de Latorre combinó jean oxford, top brillante y accesorios sobrios.

El look viral de Yanina Latorre: panza al descubierto con un jean oxford tiro bajo

Yanina Latorre filtró dónde vive la China Suárez y la actriz explotó en Instagram.
play

La China Suárez explotó contra Yanina Latorre: "Te seguís cagando en tres menores"

El confuso episodio en LAM entre Mónica Farro y Yanina Latorre.

El confuso episodio en LAM entre Mónica Farro y Yanina Latorre: "¿Le va a pegar?"

La vida de Flor Alvarez es digna de una serie o una película. 
play

De vivir en la calle a ser ovacionada en los escenarios: la historia de superación de Flor Alvarez

últimas noticias

Zaira Nara quedó apuntada tras los Martín Fierro 2025.

Zaira Nara y una interna inédita en Telefe: "Pidió no entrevistar a..."

Hace 16 minutos
Hay rumores sobre Mariano Martínez y su nueva pareja

Todos se sorprenden por su diferencia de edad: con quién estaría en pareja Mariano Martínez

Hace 28 minutos
Conocé qué dicen los expertos sobre este comportamiento

Cuál es el verdadero significado de hablar mal de tu ex según la psicología

Hace 28 minutos
Tras el cierre definitivo de Magis TV, ya aparecen opciones legales para ver television gratis.

Adiós a Magis TV: 2 aplicaciones que debés instalar sí o sí en tu televisor

Hace 29 minutos
A pesar de la fama, Nico Occhiato utiliza un perfume de gama media, que igual tiene gran presencia. 

Este es el perfume favorito de Nico Occhiato: a qué huele y cuánto sale

Hace 29 minutos