Yanina Latorre destrozó a Wanda Nara luego de llevarse el Martín Fierro a su casa

La panelista apuntó contra la conductora de Bake Off porque se llevó la estatuilla a su hogar cuando el premio era colectivo. “La quieren matar”, indicaron.

El programa Bake Off Argentina ganó el premio a Mejor reality y todos los integrantes subieron al escenario a agradecer el premio, una de ellas fue Wanda Nara. Pero después del reconocimiento, la conductora del programa se llevó la estatuilla y no la devolvió. Ante esto, Yanina Latorre la destrozó.

“Una persona muy grosa de Telefe me dijo que los productores de Bake Off estaban indignados con Wanda. La quieren matar. No puede ser que siempre juegue al límite”, indicó Yanina en su programa Sálvese quien pueda.

El enojo de la conductora con su par de Telefe tiene que ver con que el logro fue del ciclo y no personal, ya que en la terna a Mejor conductora no ganó el premio y se lo llevó Susana Giménez. Por ese motivo, hay enojo de parte de la producción. Además, quisieron fotografiarse al final y no tenían el premio.

“Bake Off no es Wanda. Es un formato armado, donde ella está editada. Los que cocinan son los participantes, el jurado pone todo y hay una producción gigante detrás”, agregó. Y sumó indignada: “No se puede afanar el Martín Fierro, es compartido”.

El hilarante error de Susana Giménez en los Martín Fierro 2025: "Perdón"

La noche de los Martín Fierro tuvo polémicas y hasta el robo de una estatuilla, pero una de las cosas más destacadas de la noche fue el error que tuvo Susana Giménez en el escenario al nombrar a los artistas de la época que conoció a través de su programa. “Perdón”, indicó.

A las 21:00, el conductor recibió la posta y comenzó con el galardón junto a las celebridades más importantes de la televisión. Por el lado del Martín Fierro de Oro, el cual era uno de los premios más esperados de la noche, se lo llevó el mismo Santiago del Moro, anunciado por él mismo.

A pesar de que tuvo pocos programas al aire durante todo el año, APTRA consideró que era la mejor de todas las ternadas. Con ella estaban nominadas Juana Viale (Almorzando con Juana – El Trece); Wanda Nara (Bake Off Famosos – Telefe); Verónica Lozano (Cortá por Lozano – Telefe); Mariana Fabbiani (DDM – América TV) y Pamela David (Desayuno Americano – América TV).

"El año pasado conocí a gente de la música nueva, como María Becerra, Nathy Peluso, como Rucau... ¿cómo? Luck Ra... ese... perdoname Luck Ra, que me equivoqué, me pasa siempre", indicó Susana. Fue entonces que le tuvieron que corregir en el medio para que pueda continuar el discurso.