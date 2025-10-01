Viajar a Córdoba: el destino económico para pegarse unos días de descanso

Esta localidad combina paisajes serranos, opciones accesibles y una oferta variada para vacacionar sin gastar de más.

Con paisajes serranos, cascadas, balnearios y opciones de alojamiento accesibles, Valle Hermoso se posiciona como un destino ideal para descansar.

Para quienes buscan una alternativa diferente para descansar, dentro de Córdoba aparece un destino ideal como un plan económico y atractivo . Con un aire de pueblo tranquilo y la impronta serrana que lo rodea, se convierte en un destino que no exige presupuestos altos para disfrutarlo.

El viaje hacia este rincón serrano también suma encanto. Para llegar desde Buenos Aires o Córdoba capital, se suele atravesar el Camino del Cuadrado , un recorrido sinuoso que regala postales de las sierras en cada curva. No es raro que los viajeros se detengan a cebar un mate en algún parador o a sacar fotos panorámicas antes de retomar la ruta. Ese trayecto funciona como parte de la experiencia y ayuda a empezar las vacaciones con otro ritmo.

Además de su accesibilidad, Valle Hermoso ofrece lo que muchos buscan en verano: balnearios naturales, senderos de caminata, cascadas escondidas y una cuota de historia local . Entre opciones de alojamiento que van desde campings por valores muy bajos hasta cabañas familiares y hostels, la estadía puede ajustarse a distintos bolsillos sin perder comodidad.

Valle Hermoso está situado en el departamento de Punilla , a unos 80 kilómetros de Córdoba capital y aproximadamente 700 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Es vecino de localidades turísticas como La Falda, Huerta Grande y Villa Giardino, lo que permite armar un itinerario que combine varios puntos de interés en pocos kilómetros.

Qué puedo hacer en Valle Hermoso

El pueblo cuenta con balnearios como Villa Yacoana y Dique La Isla, ideales para pasar las tardes de calor junto al agua. Para quienes prefieren la naturaleza más agreste, la Reserva Natural Vaquerías es una parada obligada: allí se pueden recorrer senderos que llevan a la Cascada del Ángel y a la de los Helechos.

El lado histórico también tiene su encanto. El casco céntrico conserva su iglesia, un museo local y hasta un castillo que despierta curiosidad en quienes se acercan. Al recorrer sus calles, es común encontrar ferias artesanales donde se venden tejidos, cerámicas y dulces caseros elaborados con recetas familiares.

Quienes disfrutan del aire libre encuentran más opciones: cabalgatas por los senderos serranos, travesías en bicicleta y caminatas guiadas que combinan naturaleza con relatos de la historia del lugar. Hay circuitos cortos, pensados para familias, y recorridos más exigentes para quienes buscan aventura.

En cuanto a la gastronomía, Valle Hermoso tiene paradores con platos bien caseros, desde empanadas y cabrito hasta la clásica parrillada serrana. Muchos visitantes aprovechan para probar alfajores artesanales o mermeladas locales que suelen venderse en pequeños almacenes y ferias.

Por las noches, la plaza central suele concentrar la vida social: espectáculos callejeros, música en vivo y actividades culturales organizadas por la comuna son parte del plan veraniego. En temporada alta también se organizan festivales regionales que incluyen peñas folclóricas y competencias deportivas, lo que aporta una experiencia más comunitaria.

Cómo llegar a Valle Hermoso

Desde Buenos Aires, el viaje en auto demanda entre 9 y 10 horas. La ruta más directa es la Nacional 9 hasta Córdoba capital y desde allí la Provincial 38, que conecta con el Camino del Cuadrado. Este tramo final es famoso por sus vistas serranas y por ser una de las rutas más pintorescas de la provincia.

Otra alternativa es viajar en colectivo de larga distancia: varias empresas ofrecen servicios desde Retiro hacia La Falda o Cosquín, con paradas en Valle Hermoso. Para quienes prefieran el avión, el aeropuerto de Córdoba queda a poco más de una hora del pueblo, lo que facilita combinar un vuelo con un tramo corto por tierra.