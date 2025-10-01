IR A
Murió un recordado actor de Los Simuladores

José Andrada fue partícipe de uno de los capítulos más recordados de la serie donde protagonizó el beso más icónico con Martín Seefeld. "Acompañamos en este momento a sus familiares, amistades y colegas", confirmó la noticia la Asociación Argentina de Actores y Actrices.

En 2010, José Andrada recibió el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable.Redes sociales

El mundo del espectáculo argentino está de luto luego que se confirmara la muerte del actor José Andrada, uno de los recordados actores de Los Simuladores. La noticia la confirmó la Asociación Argentina de Actores y Actrices.

La vida de Flor Alvarez es digna de una serie o una película. 
Con profundo pesar despedimos al actor José Andrada. Desarrolló una extensa carrera en cine, teatro y televisión. En 2010 recibió el Premio Podestá en reconocimiento a su trayectoria. Acompañamos en este momento a sus familiares, amistades y colegas”, publicó la asociación en sus redes sociales.

Según informaron, el deceso se dio este 1 de octubre a la edad de 87 años, aunque no confirmaron los motivos. Andrada, reconocido artista tuvo una destacada trayectoria en teatro, cine y televisión, y a lo largo de su carrera dejó una huella en la escena artística argentina.

Una de los trabajos más reconocidos en la pantalla chica es su destacada actuación en uno capítulos de Los Simuladores, cuando protagonizó el reconocido beso con Martín Seefeld y la icónica frase ‘¿no hay un piquito para mi?’ durante una fiesta de máscaras.

La larga trayectoria de José Andrada

José Manuel Andrada Márquez, su nombre real, nació el 20 de julio de 1938 en Buenos Aires y dio sus primeros pasos en el teatro en la década de 1970. Desde entonces, logró escribir una vasta carrera en la escena independiente. Entre las obras de las que participó se encuentran La batalla de José Luna y Lejos de aquí.

En televisión participó en Ricos y famosos, Campeones de la vida, Padre Coraje, Son amores, Costumbres argentinas, Soy gitano, Primicias, 22, el loco, Sos mi vida, y su recordad aparición en Los simuladores.

Además, en cine trabajó en películas como Noches sin lunas ni soles, Los chicos de la guerra, La noche de los lápices, Pobre mariposa, Johnny Tolengo, el majestuoso, Flores robadas en los jardines de Quilmes, Esperando la carroza, Correccional de mujeres, Las esclavas, Bairoletto, Funes, un gran amor, La amiga, A oscuras, Después de la tormenta, La ciudad oculta, entre otras.

En 2010, la Asociación Argentina de Actores junto al Senado de la Nación le hicieron entrega del Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, en una ceremonia realizada en el Anexo del Congreso.

Ese mismo año, también recibieron el reconocimiento Mario Alarcón, Graciela Pal, Raúl Taibo, Edda Díaz, Rosa Blanca Gómez, Jorge López Vidal, Gloria Montes, Ricardo Morán, José “Pepe” Parlanti y Nelly Prince.

