Quién es el famoso actor argentino que estaría en pareja con una joven DJ

El rumor de un posible romance genera revuelo en el mundo del espectáculo. La diferencia de edad y el contraste entre sus trayectorias ya despiertan la atención del público.

El mundo del espectáculo argentino vuelve a sorprenderse con un rumor que empieza a tomar fuerza: un reconocido actor argentino estaría en pareja con una joven DJ 18 años menor que él .

La noticia circula en redes sociales y programas de chimentos, generando todo tipo de reacciones entre los fanáticos y seguidores de ambas figuras.

Aunque todavía no hay confirmación oficial, las versiones señalan que el artista y la DJ habrían sido vistos juntos en distintos eventos privados de la Ciudad de Buenos Aires. Testigos afirman que la complicidad entre ellos es evidente y que no se ocultan tanto como antes. De confirmarse, esta pareja se convertiría en una de las más comentadas del año en el ambiente artístico argentino. Por ahora, queda esperar si el reconocido interprete o la especialista musical deciden hablar públicamente y blanquear un romance que ya da mucho de qué hablar.

Mariano Martínez , de larga trayectoria en cine, teatro y televisión, es considerado uno de los galanes más queridos del país. Su vida amorosa siempre estuvo bajo la mirada pública, aunque en los últimos años se había mostrado más reservado, priorizando su carrera y su vida personal lejos de los escándalos.

La encargada en dar a conocer esta supuesta información fue Karina Iavícoli, panelista del ciclo conducido por Marcela Tauro y que también desarrolla la misma tarea en Intrusos: "Fachero, joven y fue pareja de una cantante y actriz que triunfa en el mundo entero", y agregó: "Fue a trabajar a Córdoba con otro actor que se está por casar... estoy hablando de Mariano Martínez y su nuevo amor", comentó la periodista. Karina sostuvo que el actor habría estado en un famoso boliche de Buenos Aires con una DJ e influencer que se llama Luva.

Por su parte, la DJ es una joven artista emergente que viene ganando reconocimiento en la escena electrónica local. Con presentaciones en bares, boliches y festivales, logró construir una identidad propia detrás de las bandejas, conquistando a un público cada vez más amplio.

La diferencia de edad de 18 años generó comentarios encontrados en redes sociales. Mientras algunos usuarios celebran la posible pareja y aseguran que “el amor no tiene edad”, otros critican la brecha generacional y ponen en duda la compatibilidad entre ambos.

En los programas de espectáculos ya comenzaron a circular imágenes en las que se los ve compartiendo salidas nocturnas. Si bien no hay fotos comprometedoras, la cercanía entre ambos alimenta las especulaciones sobre un romance en ciernes. El entorno del actor evita dar declaraciones, mientras que la DJ optó por el silencio en sus redes sociales, donde suele compartir fragmentos de sus presentaciones y momentos de su vida cotidiana. Este silencio no hizo más que aumentar la curiosidad del público.