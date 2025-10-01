Lollapalooza Argentina 2026: dieron a conocer la programación de cada día

El evento se llevará a cabo del 13 al 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Deochii y Paulo Londra, son algunos de los artistas que pasarán por los escenarios durante las jornadas.

También se pusieron a la venta de entradas por día. Los precios van de $190.000 a $552.000

La espera se terminó . El festival más convocante de la música, Lollapalooza , reveló el line up y la programación de cada día para lo que será el evento más esperado en la Argentina para el 2026.

La nueva edición se llevará a cabo el fin de semana del 13 al 15 de marzo, en el Hipódromo de San Isidro y ahora, los fanáticos conocerán qué días tocarán las más de 100 bandas en los 5 escenarios diferentes que están distribuidos en el predio.

Además, se detalló que también se pusieron a la venta los pases diarios en Preventa 1 , donde podrán adquirirse en hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander American Express a través de la plataforma allaccess.com.ar. Los precios de las mismas son de 189.750 (General), $345.000 (Plus) y $552.000 (Lolla Lounge).

Lollapalooza Argentina 2026: cómo es la grilla, día por día

“Llegó el momento de organizar el mejor fin de semana del año ¡Compartí y guardá este posteo para no perderte de nada!”, publicó Lollapalooza para revelar cómo quedó distribuida la presencia de los artistas que se presentarán en el evento en 2026.

Lollapalooza 2026: viernes 13 de marzo

La primera jornada contará con la presencia de Tyler, The Creator, junto con la princesa pop Lorde, que vuelve a presentarse en el Lollapalooza con Virgin, su nuevo disco, y la potencia alternativa de Turnstile.

En la electrónica, se podrá disfrutar de Peggy Gou, una de las DJs más potentes de la escena actual, así como con el polifacético artista japonés ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U y el enigmático DJO (alter ego musical de Joe Keery, de Stranger Things).

Mientras que Danny Ocean, y una lista de artistas en ascenso como el dúo australiano Royel Otis; la revelación española del pop Judeline; la girlband del momento Katseye y los hermanos neozelandeses de Balu Brigada, serán parte del primer día.

Lollapalooza 2026: sábado 14 de marzo

El segundo día, entre los más destacados estarán Chappell Roan, Skrillex, Lewis Capaldi y Paulo Londra. También, será el turno de Addison Rae, la galesa Marina, y la española Aitana, y contará con el toque folklore argentino con Soledad.

Representando la escena urbana local estará la argentina Six Sex, y el pop completará su alineación con TV Girl, LANY y la boyband surcoreana RIIZE, mientras que la electrónica sonará con los novedosos Brutalismus 3000 y el DJ Hamdi, entre otros.

Lollapalooza 2026: domingo 15 de marzo

La última jornada contará con el desembarco de Sabrina Carpenter, quien se presentará por primera vez como headliner en Argentina luego de su debut como telonera de Taylor Swift.

Entre el mood rockero estarán referentes como Deftones; en el rap Doechii, también tendrá su primera presentación en suelo argentino.

La fiesta electrónica estará en las mejores manos, con Kygo. Entre los ídolos nacionales se podrá disfrutar de Ratones Paranoicos y Massacre. El punk tendrá representación con el caos elegante de Viagra Boys.