1 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Está a dos horas de Buenos Aires y te va a encantar por su naturaleza: ideal para una escapada

Un rincón bonaerense con playa, camping y río donde el aire libre es protagonista y la tranquilidad gana terreno frente al ruido urbano.

Por
Atalaya: un pueblo con historia ferroviaria

Atalaya: un pueblo con historia ferroviaria, playas tranquilas y camping que se convirtió en un refugio ideal para cortar con la rutina porteña.

Turismo Magdalena

A veces, para desconectar un poco de la rutina porteña, no hace falta recorrer cientos de kilómetros ni planificar un viaje largo. A solo dos horas de la Ciudad de Buenos Aires hay un pueblo costero que conserva su impronta de época y que se convirtió en un lugar elegido para pasar el día, acampar o estirar el descanso un fin de semana.

Con paisajes serranos, cascadas, balnearios y opciones de alojamiento accesibles, Valle Hermoso se posiciona como un destino ideal para descansar.
Te puede interesar:

Viajar a Córdoba: el destino económico para pegarse unos días de descanso

Se trata de Atalaya, una localidad que alguna vez tuvo el pulso marcado por el tren y que hoy se reinventa gracias a la vida cultural, las actividades náuticas y el turismo de cercanía. La historia todavía late en sus calles: la vieja estación ferroviaria, inaugurada en 1893, se mantiene en pie, aunque ya no recibe formaciones y funciona como sede de la delegación municipal.

Quienes llegan descubren un paisaje simple pero atractivo: playas públicas con vista al Río de la Plata, zonas de camping con muelle para pescar, parrillas para compartir un asado y un club náutico que convoca a los amantes de la navegación. Sin grandes artificios, el pueblo tiene ese encanto de los destinos chicos donde se respira calma y se conversa sin apuro.

Atalaya, escapadas

Dónde queda Atalaya

Atalaya se ubica en el este de la provincia de Buenos Aires, muy cerca de la ciudad de Magdalena. Está asentado a orillas del Río de la Plata, entre La Balandra al norte y Punta Indio al sur. En auto, el viaje desde CABA ronda las dos horas, lo que lo convierte en una alternativa cómoda para escaparse sin demasiada logística.

Qué puedo hacer en Atalaya

Uno de los puntos emblemáticos es la antigua estación del Ferrocarril General Roca, hoy transformada en espacio cultural donde se organizan eventos y propuestas comunitarias. Para quienes prefieren el aire libre, las opciones se multiplican: pasar la tarde en la playa, recorrer la costa con mate en mano, practicar pesca en el muelle o simplemente tirarse a descansar bajo la sombra de los árboles.

El camping municipal es una de las paradas más buscadas, sobre todo por grupos de jóvenes y familias que valoran la tranquilidad del lugar. Allí hay cabañas, sanitarios, parrillas y acceso directo al río. Además, el Yacht Club Atalaya ofrece cursos de timonel y actividades náuticas que mantienen viva la tradición marítima de la zona.

El calendario también suma atractivos. Entre ellos, la Fiesta del Fiambre, que cada año convoca a miles de visitantes y se consolidó como una de las celebraciones típicas de la región.

Atalaya
Se trata de una opción distinta, a pocas horas de la Ciudad de Buenos Aires y donde podés disfrutar con familia o amigos.

Se trata de una opción distinta, a pocas horas de la Ciudad de Buenos Aires y donde podés disfrutar con familia o amigos.

Cómo llegar a Atalaya

La ruta es bastante directa. Desde Buenos Aires se toma la Autopista Buenos Aires–La Plata hasta su finalización. Luego hay que atravesar la ciudad de La Plata y enganchar la Ruta Provincial Nº 11, que conduce hacia la costa hasta desembocar en Atalaya. El viaje, sin paradas, demanda unas dos horas

Embed
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este pueblo queda junto a un lago único en el mundo.

Turismo en Argentina: el pueblito con un lago de agua cristalina que sorprende

En esta localidad cordobesa se encuentra una de las reservas de agua naturales más hermosas del país.

Viajar a Córdoba: el lugar oculto con manantiales para conocer cuando va subiendo la temperatura

Monte Caseros es el primer complejo termal habilitado en Corrientes.

La escapada de Buenos Aires a un complejo termal maravilloso: la entrada sale $6.000

Es una de las regiones más extensas del sur tucumano.

Turismo en Argentina: el destino oculto que tiene ruinas ancestrales y cascadas

En Córdoba, hay una ciudad que tiene tres volcanes inactivos con una estructura geológica única en el mundo.

Viajar a Córdoba: el destino exótico que tiene un sinfín de volcanes

Las tablitas de productos artesanales son la gran atracción gastronómica del lugar.

Ideal para escapar de Buenos Aires: el pueblito en el que vas a disfrutar de buenas picadas

Rating Cero

Hay rumores sobre Mariano Martínez y su nueva pareja

Todos se sorprenden por su diferencia de edad: con quién estaría en pareja Mariano Martínez

A pesar de la fama, Nico Occhiato utiliza un perfume de gama media, que igual tiene gran presencia. 

Este es el perfume favorito de Nico Occhiato: a qué huele y cuánto sale

Mantis, un nuevo estreno coreano de este año que está siendo tendencia en Netflix.
play

De qué se trata Mantis, la película coreana de acción y venganza que sorprende a todos en Netflix

Llegó a la gran N roja Quiero bailar con alguien, un lanzamiento estadounidense de 2022 que fue furor en cines, se trata nada más y nada menos que el film sobre la vida de Whitney Houston, un drama bibliográfico sobre la estrella.
play

Quiero bailar con alguien es la película biográfica de Whitney Houston que llegó a Netflix: ¿es un musical?

Una de las ex-Gran Hermano﻿ se encuentra en un dramático momento de salud.

El dramático momento que vive una ex-Gran Hermano: "Pasé cuatro días sin comer..."

También se pusieron a la venta de entradas por día. Los precios van de $190.000 a $552.000

Lollapalooza Argentina 2026: dieron a conocer la programación de cada día

últimas noticias

Hay rumores sobre Mariano Martínez y su nueva pareja

Todos se sorprenden por su diferencia de edad: con quién estaría en pareja Mariano Martínez

Hace 12 minutos
Conocé qué dicen los expertos sobre este comportamiento

Cuál es el verdadero significado de hablar mal de tu ex según la psicología

Hace 12 minutos
Tras el cierre definitivo de Magis TV, ya aparecen opciones legales para ver television gratis.

Adiós a Magis TV: 2 aplicaciones que debés instalar sí o sí en tu televisor

Hace 13 minutos
A pesar de la fama, Nico Occhiato utiliza un perfume de gama media, que igual tiene gran presencia. 

Este es el perfume favorito de Nico Occhiato: a qué huele y cuánto sale

Hace 13 minutos
play

Represión en la marcha de jubilados al Congreso: la Policía lanzó gas lacrimógeno y detuvo a un hombre

Hace 16 minutos