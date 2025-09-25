La receta simple y rápida con una lata de choclo que te salva el almuerzo Esta preparación es ideal para esos días en los que tenés poco tiempo, pero querés comer algo rico y saludable. Puede ser tanto el plato principal como un acompañamiento. Por







Para quienes están cansados y no tienen ganas de cocinar para no perder tiempo, por suerte existe una receta simple que te salva el almuerzo. Más allá de que es una preparación de poca duración, se destaca también que solo se necesita una lata de choclo: se trata de unas ricas croquetas.

Tener conservas en la alacena es un truco de cocina genial que te ayuda a ahorrar varios pasos, ya que los alimentos vienen listos para sumar a la receta. Con una misma lata de choclo podés hacer ensaladas, tartas, guisos y empanadas, y además resulta muy económico.

Otro dato importante a tener en cuenta es que el choclo enlatado conserva muchos de los beneficios de la verdura natural: es fuente de fibra, vitaminas C y del grupo B, y minerales como potasio, magnesio. La única diferencia es que suele contener más sodio, así que es bueno enjuagarlo antes de comerlo.

Cómo hacer la receta de croquetas de choclo Esta receta es fácil, rápida y económica; lleva ingredientes muy comunes que seguro tenés en la heladera y la despensa y, una vez que están listas, las croquetas pueden consumirse solas, como plato principal, o bien como acompañamiento de algún corte de carne, pollo o pescado.

Ingredientes Una lata de choclo.

Sal y pimienta a gusto.

Ajo en polvo a gusto.

Un huevo.

Dos cucharaditas de almidón de maíz o harina.

Una cebolla (natural o deshidratada).

Un puñado de queso rallado. Preparación Poner el contenido de la lata de choclo en un recipiente hondo. Agregar los condimentos (sal, pimienta y ajo en polvo). Añadir un huevo y revolver hasta que se integre bien. Para espesar la mezcla, agregar el almidón de maíz (se puede reemplazar por harina). Sumar la cebolla rehogada (o deshidratada) y el queso rallado. Incorporar todo muy bien. Calentar una sartén con un poco de aceite y, con la ayuda de una cuchara, poner la mezcla de choclo en forma de croquetas. Cocinar de ambos lados hasta que queden bien doradas. Se pueden servir solas, con alguna salsa o con cebolla de verdeo.