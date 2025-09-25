La receta simple y rápida con una lata de choclo que te salva el almuerzo

Para quienes están cansados y no tienen ganas de cocinar para no perder tiempo, por suerte existe una receta simple que te salva el almuerzo. Más allá de que es una preparación de poca duración, se destaca también que solo se necesita una lata de choclo: se trata de unas ricas croquetas.
Tener conservas en la alacena es un truco de cocina genial que te ayuda a ahorrar varios pasos, ya que los alimentos vienen listos para sumar a la receta. Con una misma lata de choclo podés hacer ensaladas, tartas, guisos y empanadas, y además resulta muy económico.
Otro dato importante a tener en cuenta es que el choclo enlatado conserva muchos de los beneficios de la verdura natural: es fuente de fibra, vitaminas C y del grupo B, y minerales como potasio, magnesio. La única diferencia es que suele contener más sodio, así que es bueno enjuagarlo antes de comerlo.
Cómo hacer la receta de croquetas de choclo
Esta receta es fácil, rápida y económica; lleva ingredientes muy comunes que seguro tenés en la heladera y la despensa y, una vez que están listas, las croquetas pueden consumirse solas, como plato principal, o bien como acompañamiento de algún corte de carne, pollo o pescado.