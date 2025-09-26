26 de septiembre de 2025 Inicio
En 30 minutos: la receta para llevar a los fideos a otro nivel con jamón y nuez

Si bien se trata de una preparación simple, es ideal para darle un toque distintivo a un tradicional plato.

Por
Cómo preparar este delicioso plato de fideos.

A la hora de resolver un almuerzo o una cena, muchas personas no disponen del tiempo necesario para preparar una comida que sea nutritiva, abundante y rica. Es por eso que una receta de fideos con jamón y nuez se lleva la atención de todos, ya que se puede armar en tan solo 30 minutos.

Esta receta lleva muy pocos ingredientes, y la base es el choclo en lata.
La receta simple y rápida con una lata de choclo que te salva el almuerzo

Se trata de una comida que logra saciar nuestro hambre y es muy sencilla de preparar. Si bien parece tratarse de una receta simple, ingredientes específicos como el jamón y la nuez le dan una textura y sabor mucho más intenso, y se mezclan bien con los fideos y la crema para formar un plato potente.

La receta es sumamente sencilla, y se puede preparar en poco tiempo, ideal para aquellos que cuenten con una agenda apretada. No se necesitan muchos ingredientes y son pocos los pasos que hay que seguir. Sin embargo, obtendremos un plato ideal para resolver un almuerzo o cena.

fideos jamon y nuez 2

Cómo hacer la receta innovadora de fideos

Esta receta es muy fácil de seguir, y el resultado es abundante:

Ingredientes

  • 250 gramos fideos (el que más te guste)
  • 100 gramos jamón cocido
  • Unas 10 o 15 nueces
  • 1 cebolla pequeña
  • 200 cc crema de leche
  • 200 cc leche
  • Nuez moscada, romero, sal y un toque de aceite de girasol
fideos jamon nuez 2

Preparación

  1. Rehogar la cebolla con un toque de romero fresco y la nuez hasta transparentar, ya que integrará más el sabor. Añadir la crema de leche y el jamón, remover por cinco minutos y luego añadir la leche, nuez moscada y sal. Remover por cinco minutos más
  2. Hervir los fideos hasta un toque antes de que se ablanden y escurrir, sin sal.
  3. Emplatar con abundante salsa.
