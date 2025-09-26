En 30 minutos: la receta para llevar a los fideos a otro nivel con jamón y nuez

Cómo preparar este delicioso plato de fideos.

A la hora de resolver un almuerzo o una cena, muchas personas no disponen del tiempo necesario para preparar una comida que sea nutritiva, abundante y rica. Es por eso que una receta de fideos con jamón y nuez se lleva la atención de todos, ya que se puede armar en tan solo 30 minutos.

Se trata de una comida que logra saciar nuestro hambre y es muy sencilla de preparar. Si bien parece tratarse de una receta simple, ingredientes específicos como el jamón y la nuez le dan una textura y sabor mucho más intenso, y se mezclan bien con los fideos y la crema para formar un plato potente.

La receta es sumamente sencilla, y se puede preparar en poco tiempo, ideal para aquellos que cuenten con una agenda apretada. No se necesitan muchos ingredientes y son pocos los pasos que hay que seguir. Sin embargo, obtendremos un plato ideal para resolver un almuerzo o cena.

Cómo hacer la receta innovadora de fideos Esta receta es muy fácil de seguir, y el resultado es abundante:

Ingredientes 250 gramos fideos (el que más te guste)

100 gramos jamón cocido

Unas 10 o 15 nueces

1 cebolla pequeña

200 cc crema de leche

200 cc leche

Nuez moscada, romero, sal y un toque de aceite de girasol fideos jamon nuez 2 Preparación Rehogar la cebolla con un toque de romero fresco y la nuez hasta transparentar, ya que integrará más el sabor. Añadir la crema de leche y el jamón, remover por cinco minutos y luego añadir la leche, nuez moscada y sal. Remover por cinco minutos más Hervir los fideos hasta un toque antes de que se ablanden y escurrir, sin sal. Emplatar con abundante salsa.