Juli Poggio habría estado a los besos con un famoso en la fiesta de los Martín Fierro 2025

La finalista de Gran Hermano 2022 fue vinculada con el movilero de un programa en la ceremonia de premios más importante.

Juli Poggio habría estado a los besos con un famoso.

Redes sociales

La exparticipante de Gran Hermano, Julieta Poggio, habría estado a los besos con un famoso movilero de América, según indicaron en LAM y dieron detalles sobre la salida. “Entró en una habitación del piso 8”, contó Pepe Ochoa.

“Ella estaba en la fiesta, él también. En la fiesta se besaron a escondidas”, agregó y fue el conductor, Ángel de Brito, quien interrumpió y aportó que él mismo en persona los vio bailar.

"Hubo un after divino y todos vimos una situación que yo la conecté con un personaje. Una de nuestras productoras vio esa situación y cuando a mí me llega el dato coincidía con que este personaje estaba entrando en un cuarto que era de la chica con lo que se había besado anteriormente", indicó.

Poggio

De este modo, contó que el famoso en cuestión era Martín Salwe y ahí fue que contó que la otra persona era Juli Poggio. "Ella fue a la habitación, él intentó entrar disimuladamente, pero, como no estaba autorizado, necesitaba encontrar la manera de subir y lo habilitó Poggio”.

Pero luego de la polémica, el movilero de Pasó en América contó: "Lo de Juli Poggio fue un besito. Después fui al Hilton a buscar las cosas que dejé en recepción. Nadie subió nada a ningún lado. No fui al octavo piso".

