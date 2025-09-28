Este es el secreto poco conocido para que no se peguen las papas al horno

Las papas al horno suelen ser un clásico infalible en cualquier mesa, pero hay un detalle que genera bronca a más de uno: cuando al sacarlas quedan pegadas y se rompen. Lo que debería ser un plato simple y rendidor termina en un verdadero fastidio, con papas hechas puré a la fuerza y la fuente casi imposible de limpiar.
El problema no distingue de expertos ni principiantes: incluso quienes cocinan a diario caen en la trampa de moverlas antes de tiempo o no calcular bien la temperatura del horno. Lo curioso es que existe un tip muy sencillo que puede marcar la diferencia, que fue revelado por Paulina Cocina en C5N, durante una entrevista en Sobredosis de TV con Elizabeth Vernaci y Juan Di Natale.
Cómo hacer para que no se peguen las papas al horno
La youtuber gastronómica explicó que gran parte de los errores en la cocina tienen que ver con la ansiedad: “Muchos abren el horno antes, las tocan, las mueven... y ahí es cuando se arruinan”, comentó.
Su propuesta tiene varias etapas, todas bastante simples. Primero, precalentar bien el horno y la fuente: no importa si es de vidrio, metal o una pizzera vieja, lo clave es que ya esté caliente al momento de sumar las papas. Después, cubrirlas con un poco de aceite, lo justo para que todas queden recubiertas. Según Paulina, incluso se pueden mezclar con la mano para asegurarse de que queden parejas.
Un detalle curioso que compartió es que se puede agregar un poco de polenta seca a las papas. Este truco les da una textura distinta y ayuda a que no se adhieran con tanta facilidad. Eso sí, no es obligatorio: funciona como un plus para quienes buscan un dorado extra y una superficie crocante.
La parte más difícil, confesó entre risas, es la paciencia. “Una vez que entraron al horno, no hay que tocarlas. Nada de darlas vuelta o querer probar si ya están listas. Cuando solas se despegan con apenas mover la bandeja, ahí es el momento. Si tenés que hacer fuerza, se van a romper”, advirtió.