28 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Este es el secreto poco conocido para que no se peguen las papas al horno

Una reconocida referente gastronómica reveló en C5N un consejo clave para lograr papas doradas sin que se adhieran a la fuente.

Por
Paulina Cocina explicó el mecanismo para evitar que las papas al horno queden pegadas a la fuente.

Paulina Cocina explicó el mecanismo para evitar que las papas al horno queden pegadas a la fuente.

Las papas al horno suelen ser un clásico infalible en cualquier mesa, pero hay un detalle que genera bronca a más de uno: cuando al sacarlas quedan pegadas y se rompen. Lo que debería ser un plato simple y rendidor termina en un verdadero fastidio, con papas hechas puré a la fuerza y la fuente casi imposible de limpiar.

Algunas opciones se oxidan fácilmente, perdiendo sus propiedades y dando lugar a compuestos que conviene evitar.
Te puede interesar:

Por qué no hay que usar el aceite de oliva para cocinar

El problema no distingue de expertos ni principiantes: incluso quienes cocinan a diario caen en la trampa de moverlas antes de tiempo o no calcular bien la temperatura del horno. Lo curioso es que existe un tip muy sencillo que puede marcar la diferencia, que fue revelado por Paulina Cocina en C5N, durante una entrevista en Sobredosis de TV con Elizabeth Vernaci y Juan Di Natale.

papas-horno-truco

Cómo hacer para que no se peguen las papas al horno

La youtuber gastronómica explicó que gran parte de los errores en la cocina tienen que ver con la ansiedad: “Muchos abren el horno antes, las tocan, las mueven... y ahí es cuando se arruinan”, comentó.

Su propuesta tiene varias etapas, todas bastante simples. Primero, precalentar bien el horno y la fuente: no importa si es de vidrio, metal o una pizzera vieja, lo clave es que ya esté caliente al momento de sumar las papas. Después, cubrirlas con un poco de aceite, lo justo para que todas queden recubiertas. Según Paulina, incluso se pueden mezclar con la mano para asegurarse de que queden parejas.

papas-al-horno-truco

Un detalle curioso que compartió es que se puede agregar un poco de polenta seca a las papas. Este truco les da una textura distinta y ayuda a que no se adhieran con tanta facilidad. Eso sí, no es obligatorio: funciona como un plus para quienes buscan un dorado extra y una superficie crocante.

La parte más difícil, confesó entre risas, es la paciencia. “Una vez que entraron al horno, no hay que tocarlas. Nada de darlas vuelta o querer probar si ya están listas. Cuando solas se despegan con apenas mover la bandeja, ahí es el momento. Si tenés que hacer fuerza, se van a romper”, advirtió.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cómo preparar este delicioso plato de fideos.

En 30 minutos: la receta para llevar a los fideos a otro nivel con jamón y nuez

Esta receta lleva muy pocos ingredientes, y la base es el choclo en lata.

La receta simple y rápida con una lata de choclo que te salva el almuerzo

Este ingrediente aporta un sabor único y la consistencia justa para que los scones queden livianos y muy ricos.

Increíble receta: el ingrediente secreto para hacer unos scones muy ricos y suaves

Un estudio británico definió al pepinillo como el complemento ideal para la hamburguesa.

El ingrediente secreto que realza el sabor de las hamburguesas: casi nadie lo usa

Hay un ingrediente impensado que puede dejar a las focaccias 

El ingrediente secreto focaccia súper esponjosa y sabrosa: casi nadie lo incorpora en su receta

Las palmeritas tienen un nuevo aliado con una receta impensada: el jamón y queso.

Receta ideal para la tarde con un ingrediente secreto: cómo hacer palmeritas rellenas

Rating Cero

Cris Morena recordó a su hija y nieta en redes sociales. 

El conmovedor mensaje de Cris Morena, a 15 años de la muerte de Romina Yan y dos meses de la de Mila Yankelevich

La vedette y actriz nunca ocultó su interés y obsesión por las cirugías estéticas.

La impresionante transformación de Moria Casán: así se veía cuando era joven

Romina Malaspina impactó con sus looks veraniegos.

El look veraniego de Romina Malaspina: un mono total white con escote y una calza diminuta

Más allá de los problemas legales, lo cierto es que el trepamuros se ha convertido en el motor narrativo de muchas historias del multiverso Marvel. Su carácter cercano, siempre atrapado entre la vida cotidiana y las amenazas cósmicas, lo convierte en el héroe perfecto.

Por qué Spider Man hizo que Marvel Zombies sea una serie y no solo una película

La llegada de un misterioso hombre revoluciona un pequeño pueblo.
play

La atrapante serie turca de Netflix que le encanta a todos: tiene 8 capítulos

El film de Sergei Bodrov fracasó en 2014 y hoy resurge en el top 10 de Netflix Argentina.
play

Le fue muy mal en cines, Netflix la recuperó y ahora es una película súper exitosa

últimas noticias

La guerra comercial entre Estados Unidos y China ahorca a varios sectores productivos.

Sojeros de EEUU protestan por el freno de compras de China tras los aranceles: qué rol ocupa Argentina

Hace 13 minutos
Pese a la oposición de Israel, Trump cree que puede alcanzar un acuerdo.

Trump aseguró que hay "una oportunidad real" de terminar la guerra en Gaza

Hace 17 minutos
Paulina Cocina explicó el mecanismo para evitar que las papas al horno queden pegadas a la fuente.

Este es el secreto poco conocido para que no se peguen las papas al horno

Hace 17 minutos
Este tipo de remeras aparece como una de las apuestas más fuertes para la primavera-verano que se aproxima.

Adiós al corpiño tradicional: esta es la prenda súper cómoda que más se va a usar en primavera

Hace 29 minutos
Secar la ropa dentro de casa durante el invierno es una opción muy conveniente para evitar preocupaciones relacionadas con el clima.  

Qué hacer si no se te seca la ropa después de lavarla en días de lluvia

Hace 40 minutos