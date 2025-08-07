En 20 minutos: cómo hacer una salsa natural y deliciosa para acompañar unas buenas pastas Esta receta lleva pocos ingredientes, es súper fácil de preparar y te soluciona la comida en poco tiempo. Una vez que la pruebes, no vas a querer volver a la versión comprada. Por







Esta salsa es genial para todo tipo de pastas.

Las pastas son una comida fácil y rápida, ideal para resolver una comida cualquier día de la semana o preparar algo para muchas personas. Y si querés elevarlas con un buen tuco, existe una receta de salsa natural y deliciosa que podés preparar desde cero sin recurrir a tomates enlatados ni procesados.

La ventaja de la salsa natural es que no tiene azúcar, aditivos ni conservantes; también podés controlar el nivel de sal que le agregás, lo que la convierte en una opción más saludable. Además, solo demora 20 minutos en el fuego, así que no te toma mucho más tiempo que la versión comprada.

Animate a hacer esta receta económica, fácil y con pocos ingredientes, y personalizala con los condimentos que más te gusten. Una vez que la pruebes, no vas a querer volver a la salsa de tomates que conseguís en el supermercado.

Receta de salsa natural en 20 minutos Esta receta de salsa natural sirve para acompañar pastas secas o rellenas, y se puede completar con una buena cantidad de queso parmesano rallado.

Ingredientes 2 tomates perita maduros.

1 cebolla chica.

Medio morrón.

1 hoja de laurel.

Sal y pimienta a gusto.

Preparación Lavar los tomates y marcarlos con un corte en cruz muy suave, que solo atraviese la piel y no la pulpa. Sumergirlos en agua caliente por un minuto y retirar. La piel empezará a desprenderse y será muy fácil pelarlos. Cortarlos en trozos pequeños y reservar. Lavar la cebolla y el morrón. Cortarlos en tiras finas. Cocinar la cebolla y el morrón en una sartén a fuego suave con un poco de aceite y sal. Tapar la sartén para que se cocinen con el vapor hasta que la cebolla se transparente. Agregar los tomates, la hoja de laurel, la sal y la pimienta. Dejar cocinar unos minutos y ¡listo! Tenés una salsa natural y riquísima para tus pastas.