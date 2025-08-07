7 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

En 20 minutos: cómo hacer una salsa natural y deliciosa para acompañar unas buenas pastas

Esta receta lleva pocos ingredientes, es súper fácil de preparar y te soluciona la comida en poco tiempo. Una vez que la pruebes, no vas a querer volver a la versión comprada.

Por
Esta salsa es genial para todo tipo de pastas.

Esta salsa es genial para todo tipo de pastas.

Las pastas son una comida fácil y rápida, ideal para resolver una comida cualquier día de la semana o preparar algo para muchas personas. Y si querés elevarlas con un buen tuco, existe una receta de salsa natural y deliciosa que podés preparar desde cero sin recurrir a tomates enlatados ni procesados.

Su fácil y rápida preparación lo convierte en una opción práctica para cualquier ocasión.
Te puede interesar:

Sin harinas: el delicioso budín de chocolate que te va a encantar

La ventaja de la salsa natural es que no tiene azúcar, aditivos ni conservantes; también podés controlar el nivel de sal que le agregás, lo que la convierte en una opción más saludable. Además, solo demora 20 minutos en el fuego, así que no te toma mucho más tiempo que la versión comprada.

Animate a hacer esta receta económica, fácil y con pocos ingredientes, y personalizala con los condimentos que más te gusten. Una vez que la pruebes, no vas a querer volver a la salsa de tomates que conseguís en el supermercado.

Receta de salsa natural en 20 minutos

Esta receta de salsa natural sirve para acompañar pastas secas o rellenas, y se puede completar con una buena cantidad de queso parmesano rallado.

Fideos con salsa de el bodegón Viejo San Martín
El bodegón más barato de todo CABA

El bodegón más barato de todo CABA

Ingredientes

  • 2 tomates perita maduros.
  • 1 cebolla chica.
  • Medio morrón.
  • 1 hoja de laurel.
  • Sal y pimienta a gusto.

Preparación

  1. Lavar los tomates y marcarlos con un corte en cruz muy suave, que solo atraviese la piel y no la pulpa.
  2. Sumergirlos en agua caliente por un minuto y retirar. La piel empezará a desprenderse y será muy fácil pelarlos.
  3. Cortarlos en trozos pequeños y reservar.
  4. Lavar la cebolla y el morrón. Cortarlos en tiras finas.
  5. Cocinar la cebolla y el morrón en una sartén a fuego suave con un poco de aceite y sal. Tapar la sartén para que se cocinen con el vapor hasta que la cebolla se transparente.
  6. Agregar los tomates, la hoja de laurel, la sal y la pimienta.
  7. Dejar cocinar unos minutos y ¡listo! Tenés una salsa natural y riquísima para tus pastas.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Recetas versátiles pensadas para quienes buscan improvisar platos ricos sin necesidad de ir al supermercado.

En 10 minutos: cómo hacer panqueques de avena y banana

Una versión casera y sana de galletitas, ideal para comer en cualquier desayuno o merienda.

Ni azúcar ni manteca: receta de galletas livianas pero súper ricas para merendar

Una receta fácil y sencilla para hacer buñuelos de acelga ricos y saludables.

Ni aceite ni harina: la receta sabrosa de buñuelos de acelga

En apenas unos minutos, podes tener un chocolate con pasas de uva y sin azúcares.

Ni azúcar ni edulcorante: la receta del chocolate violeta súper rico que te va a encantar

Cómo preparar este delicioso plato en tan poco tiempo.

En 15 minutos: cómo hacer un pollo agridulce y jugoso para comer con arroz

Esta receta de cazuela es perfecta para toda la familia.

En 15 minutos: la receta de cazuela de pollo, espinaca y salsa blanca

Rating Cero

En Netflix se sumaron nuevas series que están captando la atención de todos.
play

Este es el nuevo k-drama con abogados que llegó a Netflix y está siendo lo más elegido del momento

El artista sorprendió en redes sociales con un cambio de imagen.

La impresionante transformación de Ozuna: parece otra persona

La serie reconstruye con precisión forense un crimen que contó con múltiples elementos delictivos.
play

Está en Netflix, tiene solo 2 capítulos y la podés ver de un tirón

Marvel y Sony mantienen un firme hermetismo sobre las tramas, lo que incrementa la especulación del público.

¿Llega a Marvel? Qué dijo Sadie Sink sobre su posible participación en Spider-Man: Brand New Day

Leo Mattioli, entre la fama, el dolor y la tragedia: así fue la vida del León santafesino.
play

Leo Mattioli, entre la fama, el dolor y la tragedia: así fue la vida del "León santafesino"

play

Feroz enfrentamiento en un recital de Damas Gratis en Colombia: un muerto y cinco heridos

últimas noticias

Este futbolista fue varios años compañero de Messi en el Barcelona.

Ganó todo, fue compañero de Messi y su vida dio un vuelco tras ser acusado por agresión sexual

Hace 10 minutos
Esta salsa es genial para todo tipo de pastas.

En 20 minutos: cómo hacer una salsa natural y deliciosa para acompañar unas buenas pastas

Hace 15 minutos
play

La escalofriante hipótesis del fiscal sobre el asesino del adolescente hallado en la casa donde vivió Cerati

Hace 24 minutos
play
El abogado comparó la situación de Milei con la condena a Cristina Kirchner. 

Causa $LIBRA: Gil Domínguez aseguró que "Milei debería ser llamado a indagatoria"

Hace 39 minutos
Anses amplió la información de la Tarjeta Alimentar para este mes.

Tarjeta Alimentar de ANSES: todo lo que tenés que saber en agosto 2025

Hace 41 minutos