Ni las galletitas ni el dulce de leche: el secreto para que la chocotorta quede espectacular

Se trata de una preparación sencilla, pero que tiene sus particularidades para que salga deliciosa.

Por
Hay un tip para que la chocotorta tenga un sabor más intenso.

Hay un tip para que la chocotorta tenga un sabor más intenso.

La chocotorta es uno de esos postres que parecen haber nacido para las reuniones familiares, los cumpleaños improvisados o los domingos en casa. Fácil, económica y rendidora, se ganó un lugar de privilegio en la mesa argentina sin necesidad de hornos ni técnicas complicadas.

Pero aunque muchos creen que la magia está en las galletitas de chocolate o en la elección del dulce de leche, lo cierto es que hay un detalle que marca la diferencia. Se trata de un paso que no exige habilidad ni práctica, pero sí un poco de paciencia: prepararla con tiempo y dejarla enfriar en la heladera. Esa espera hace que los sabores se integren y que la textura pase de ser blanda a cremosa y compacta.

chocotorta

Cómo hacer una chocotorta espectacular

Cada casa tiene su receta de chocotorta. Algunos reemplazan la crema de leche por queso crema, otros mojan las galletitas en café en lugar de leche, e incluso hay quienes le agregan un toque de licor o frutas frescas. Lo interesante es que no hay una receta única ni cerrada. Pero si algo repiten los que saben es que este postre mejora notablemente cuando se deja reposar varias horas, idealmente de un día para el otro.

Ingredientes

  • 3 paquetes de galletitas de chocolate (tipo Chocolinas)

  • 2 potes de dulce de leche repostero

  • 2 potes de crema de leche o queso crema (según preferencia)

  • Leche o café, cantidad necesaria para humedecer las galletitas

  • Opcional: esencia de vainilla, un chorrito de ron, frutas frescas o virutas de chocolate para decorar

chocotorta-con-chocolinas

Preparación

  1. Batir la crema o queso crema: buscá una consistencia firme y aireada.

  2. Sumar el dulce de leche de a poco, integrando con movimientos envolventes para lograr una crema uniforme.

  3. Humedecer las galletitas en leche o café, con cuidado de no empaparlas demasiado.

  4. Armar el postre por capas: una de galletitas, otra de crema, y así hasta completar el molde.

  5. Cubrir con la mezcla final y, si querés, decorar con galletitas trituradas, frutas o chocolate rallado.

  6. El paso clave: dejar la fuente en la heladera al menos seis horas. Si la preparás la noche anterior, mucho mejor.

Este tiempo de frío es lo que permite que la humedad de las galletitas se distribuya y que la crema tome cuerpo. El resultado es una chocotorta más firme, con capas bien integradas y un sabor mucho más intenso.

