El poco tiempo no tiene por qué ser un obstáculo a la hora de preparar un buen plato saludable y vistoso. En tan solo 20 minutos es posible sorprender con una receta que incluye tanto frescura, como color y nutrientes. Se trata de la palta rellena con salmón.
Esta propuesta es perfecta tanto para una comida ligera como para una cena rápida. La combinación del salmón con las verduras frescas y el toque cítrico de limón y lima da como resultado una preparación equilibrada, muy buena para quienes buscan opciones fáciles manteniendo el sabor.
Además de ser rápida y sencilla, esta receta es muy versátil, ya que puede hacerse con salmón fresco dorado o con salmón ahumado para ahorrar aún más tiempo. El resultado siempre será un plato nutritivo, lleno de texturas y con un toque gourmet que se disfruta en cualquier ocasión.
Preparación
Partir las paltas por la mitad, retirar el carozo y rociar el interior con jugo de limón para evitar que se oxide. Cortar la pulpa en cubos pequeños y reservar. Luego hay que dorar el salmón en una sartén y trocearlo en dados, o bien utilizar salmón ahumado si se prefiere una versión más rápida.
En un recipiente mezclar el apio, el pepino, la cebolla y la pulpa de palta. Rellenar las mitades de palta con esta preparación. En un bowl aparte poner el aceite, el vinagre, el jugo de lima y una pizca de sal, y utilizarlo como aderezo final antes de servir.