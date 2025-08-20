En 20 minutos: la innovadora receta de "palta rellena" que tenés que probar Aunque lleve varios ingredientes, se mezcla y realiza de forma muy rápida. Una excelente combinación para disfrutar un almuerzo o cena. Por







La tremenda receta de palta rellena que tenés que probar.

El poco tiempo no tiene por qué ser un obstáculo a la hora de preparar un buen plato saludable y vistoso. En tan solo 20 minutos es posible sorprender con una receta que incluye tanto frescura, como color y nutrientes. Se trata de la palta rellena con salmón.

Esta propuesta es perfecta tanto para una comida ligera como para una cena rápida. La combinación del salmón con las verduras frescas y el toque cítrico de limón y lima da como resultado una preparación equilibrada, muy buena para quienes buscan opciones fáciles manteniendo el sabor.

Además de ser rápida y sencilla, esta receta es muy versátil, ya que puede hacerse con salmón fresco dorado o con salmón ahumado para ahorrar aún más tiempo. El resultado siempre será un plato nutritivo, lleno de texturas y con un toque gourmet que se disfruta en cualquier ocasión.

Cómo hacer palta rellena de salmón Ingredientes 250 gramos de salmón fresco o ahumado

4 paltas maduras

1 cebolla morada picada

2 ramas de apio picado

4 pepinos cortados en rodajas

Jugo de 1 limón

Jugo de 1 lima

10 ml de vinagre

35 ml de aceite de oliva

Sal a gusto

Preparación Partir las paltas por la mitad, retirar el carozo y rociar el interior con jugo de limón para evitar que se oxide. Cortar la pulpa en cubos pequeños y reservar. Luego hay que dorar el salmón en una sartén y trocearlo en dados, o bien utilizar salmón ahumado si se prefiere una versión más rápida.

En un recipiente mezclar el apio, el pepino, la cebolla y la pulpa de palta. Rellenar las mitades de palta con esta preparación. En un bowl aparte poner el aceite, el vinagre, el jugo de lima y una pizca de sal, y utilizarlo como aderezo final antes de servir.