En 20 minutos: la innovadora receta de "palta rellena" que tenés que probar

Aunque lleve varios ingredientes, se mezcla y realiza de forma muy rápida. Una excelente combinación para disfrutar un almuerzo o cena.

La tremenda receta de palta rellena que tenés que probar.

El poco tiempo no tiene por qué ser un obstáculo a la hora de preparar un buen plato saludable y vistoso. En tan solo 20 minutos es posible sorprender con una receta que incluye tanto frescura, como color y nutrientes. Se trata de la palta rellena con salmón.

Sin azúcar ni lactosa: cómo hacer un riquísimo dulce de leche con solo 5 ingredientes

Esta propuesta es perfecta tanto para una comida ligera como para una cena rápida. La combinación del salmón con las verduras frescas y el toque cítrico de limón y lima da como resultado una preparación equilibrada, muy buena para quienes buscan opciones fáciles manteniendo el sabor.

Además de ser rápida y sencilla, esta receta es muy versátil, ya que puede hacerse con salmón fresco dorado o con salmón ahumado para ahorrar aún más tiempo. El resultado siempre será un plato nutritivo, lleno de texturas y con un toque gourmet que se disfruta en cualquier ocasión.

Palta rellena

Cómo hacer palta rellena de salmón

Ingredientes

  • 250 gramos de salmón fresco o ahumado
  • 4 paltas maduras
  • 1 cebolla morada picada
  • 2 ramas de apio picado
  • 4 pepinos cortados en rodajas
  • Jugo de 1 limón
  • Jugo de 1 lima
  • 10 ml de vinagre
  • 35 ml de aceite de oliva
  • Sal a gusto
Preparación

Partir las paltas por la mitad, retirar el carozo y rociar el interior con jugo de limón para evitar que se oxide. Cortar la pulpa en cubos pequeños y reservar. Luego hay que dorar el salmón en una sartén y trocearlo en dados, o bien utilizar salmón ahumado si se prefiere una versión más rápida.

En un recipiente mezclar el apio, el pepino, la cebolla y la pulpa de palta. Rellenar las mitades de palta con esta preparación. En un bowl aparte poner el aceite, el vinagre, el jugo de lima y una pizca de sal, y utilizarlo como aderezo final antes de servir.

En apenas unos minutos, podes tener unos bocaditos salados ideales para acompañar en la merienda.

En pocos minutos: receta de paquetitos de panceta y queso para comer con unos ricos mates a la tarde

Hay una técnica para hacer que la carne a la parrilla sea más tierna.

Ni sal ni chimichurri: el ingrediente secreto para que la carne quede bien tierna en la parrilla

En tan sólo 15 minutos de preparación, se puede obtener un postre bien chocolatoso.

Sin harina ni horno: la receta del postre de chocolate que va a enamorar a tu paladar

Cómo preparar este delicioso plato árabe.

Ni el limón ni la carne: el ingrediente secreto para que las empanadas árabes queden súper jugosas

Estas galletitas llevan muy pocos ingredientes.

En 40 minutos: cómo hacer unas deliciosas galletitas con chips de chocolate

Las recetas basadas en esta técnica sencilla invitan a aprovechar al máximo las propiedades.

Ni azúcar ni jugo: el ingrediente secreto para potenciar el sabor de las frutillas

