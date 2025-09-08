8 de septiembre de 2025 Inicio
Los mejores trucos para que el pescado no quede seco y tenga mucho sabor

Consejos prácticos y fáciles para lograr un pescado tierno y sabroso en cada comida, sin arruinar su textura ni perder nutrientes esenciales.

Cocineros dieron el tip ideal para que el pescado no quede seco y soso al hacerlo en casa.

Cocineros dieron el tip ideal para que el pescado no quede seco y soso al hacerlo en casa.

Preparar pescado en casa puede ser una experiencia gratificante, pero también un reto. Muchos se entusiasman con la idea de comer más saludable y variado, hasta que se topan con un problema clásico: ese filete que parecía prometedor termina en la mesa seco y sin gracia.

El gran dilema es que este alimento es delicado, no perdona descuidos ni apuros. A diferencia de una carne roja que puede bancarse distintos puntos de cocción, un pescado pasado de calor queda arruinado. Por eso, cada minuto cuenta y la técnica lo es todo. Lo bueno es que no hace falta ser chef profesional para lograrlo: con algunos trucos, cualquiera puede sacar un plato digno de restaurante.

Un ejemplo claro lo dio el reconocido cocinero Martín Berasategui, quien insiste en que la clave está en el fuego bajo y la paciencia. Según él, cocinar despacio mantiene la jugosidad natural y resalta ese sabor característico que, cuando se hace bien, conquista hasta a los que dicen que no son muy “pescaderos”.

Pescado
Estos pescados, ricos en ácidos grasos omega-3 EPA y DHA, están asociados con un mayor volumen cerebral y un envejecimiento cognitivo más lento.

Estos pescados, ricos en ácidos grasos omega-3 EPA y DHA, están asociados con un mayor volumen cerebral y un envejecimiento cognitivo más lento.

Trucos para que el pescado no quede seco y tenga mucho sabor

El primer consejo es básico pero infalible: bajar la intensidad del fuego. Cocinar a temperatura suave evita que las fibras se contraigan demasiado y liberen todo el jugo. Esto aplica tanto para un salmón rosado como para una merluza a la plancha.

Otro punto clave es la sartén o plancha. Lo ideal es recurrir a una antiadherente, con apenas un chorrito de aceite de oliva. Si se cocina en hierro, hay más riesgo de que el pescado se pegue y se rompa. Además, conviene arrancar siempre con la piel hacia abajo, dejar que se dore bien y recién después darlo vuelta.

El condimento también hace la diferencia. Una salmuera rápida o un toque de pimienta negra potencian el sabor sin taparlo. Y un clásico que nunca falla: el limón. No sólo realza el gusto, también ayuda a reducir olores fuertes.

COCINAR PESCADO

Un detalle que muchos pasan por alto es el reposo breve después de sacarlo del fuego. Dejarlo dos o tres minutos permite que los jugos se redistribuyan y que la textura quede más pareja. Así, el bocado final resulta mucho más tierno.

Cada tipo de pescado tiene sus mañas. El atún, por ejemplo, queda mejor apenas sellado, mientras que la merluza requiere más tiempo pero siempre a fuego tranquilo. El bacalao admite salsas, mientras que el róbalo gana puntos con una cocción simple y bien controlada.

