Mejor reciclar: por qué no debés reutilizar las botellas de plástico según expertos Se trata del doctor Nicolás Olea, catedrático de radiología y medicina física y experto en epidemiología, quien advirtió sobre los riesgos del uso cotidiano del plástico y los efectos irreversibles que genera en el organismo. Por







Una advertencia contundente sobre la reutilización de las botellas de plástico.

El doctor Nicolás Olea, catedrático de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Granada y experto en epidemiología, hizo una advertencia contundente sobre la reutilización de las botellas de plástico. “La reutilización del plástico es lo peor que hay. El plástico está hecho para un solo uso, no vuelvas a reutilizar el plástico, más se utiliza, más componentes libera", aseguró.

En una entrevista en el podcast Desafío Éxito, recomendó no guardarlas en el freezer ni utilizarlas para beber agua; además, pidió reemplazarlas por las de vidrio. Pero esto no se debe solo a que, si no tienen una buena higienización, son una fuente de bacterias y gérmenes, sino a algo mucho más complejo.

El especialista lidera un grupo de investigación multidisciplinar que analiza el impacto de contaminantes químicos (como bisfenoles, ftalatos, PFAS y pesticidas) sobre la salud humana y sus efectos en enfermedades como cáncer hormonal, infertilidad, obesidad, diabetes o alteraciones neuroconductuales.

Por qué puede ser peligroso reutilizar botellas de plástico según expertos “Cuanto más se usa el plástico, más componentes sueltan. Y muchos de ellos son disruptores endocrinos que afectan al sistema hormonal, especialmente en los más vulnerables: mujeres jóvenes y fetos“, alertó. Es que el médico aseguró que los disruptores endocrinos son sustancias que alteran el equilibrio hormonal del cuerpo y están relacionados con problemas reproductivos, enfermedades metabólicas y diversos tipos de cáncer.

plasticos Incluso, el especialista brindó información detallada sobre perfluorados, un grupo de sustancias químicas artificiales que están presentes en varios productos de uso cotidiano gracias a sus propiedades repelentes al agua, aceite y suciedad. ”Se le conoce como los compuestos para siempre, en inglés, forever chemicals“, comenzó.

Olea aseveró que estos, por ejemplo, están en el recubrimiento de las sartenes antiadherentes, el componente de los cosméticos, los antimanchas, el hilo dental y hasta en el aislante de la ropa de invierno. “La Unión Europea le acaba de echar la cruz (rechazar/repudiar), los llama los enemigos públicos número uno. ¿De acuerdo? Porque... te voy a contar el disgusto. Una vez incorporados a tu organismo, no hay manera de eliminarlos“, explicó y lamento: ”El enlace entre el carbono y el flúor es irrompible. No hay ser vivo que pueda metabolizar el enlace entre el carbono y el flúor, y empiezan a acumularse dentro del organismo“. Con respecto a las medidas que las personas pueden llevar a cabo en sus respectivos hogares para evitar la exposición a esta sustancia, dijo: “La primera es sacar el plástico de la cocina”. La reutilización del vidrio y del metal representa una alternativa más segura y ecológica frente al plástico. A esto, según explicó, debe sumarse una cultura activa de reparación de bienes. consumo-de-plastico