Cómo es la iniciativa universitaria que recicla papel con un tratamiento particular

Hace ocho años que la casa de estudios provincial recicla papel en el marco de la importante política medioambiental que lleva adelante el Gobierno de San Luis . Hasta el momento, se procesaron y reciclaron cuatro toneladas de papel. Concientizar, reciclar y contribuir al cuidado del medio ambiente en la provincia con la reducción del volumen de residuo y el papel en desuso, son las premisas de “Reciclado ULP” .

Desde principios de 2008 que la Universidad de La Punta (ULP) lleva a cabo el trabajo de reciclado de papel que se encuentra en desuso en el campus. Se ha logrado procesar más de cuatro toneladas , es decir, que se ha evitado que esta gran cantidad de residuos tengan su disposición final en un enterramiento sanitario.

El objetivo principal de esta actividad es contribuir al desarrollo sostenible para dar solución a la problemática ambiental y social de los residuos .

El personal recibe el papel de las oficinas y otras dependencias de la Universidad de La Punta , lo trozan y se deja en remojo por 24 horas; luego, se licúa hasta convertirlo en pulpa, se coloca en una batea con mucha agua y se mezcla. Posteriormente, se sumerge el molde junto con el marco y se levanta en forma horizontal haciendo leves movimientos en forma de cruz hasta escurrir todo el agua. Se retira el marco y se desmolda la hoja sobre un paño absorbente. Este proceso se repite alternando un paño con una hoja.

Una vez obtenida cierta cantidad de hojas , se las lleva a una prensa para sacar el exceso de agua remanente, se retiran las hojas y se las deja secar. Cuando las hojas se encuentran secas, se prensan una vez más alternando una hoja de papel con un cartón de superficie suave para que queden lisas.

El proceso de reciclaje permite la reducción del volumen de residuos destinados a disposición final al separar todo el papel reciclable del resto de los residuos. De esta manera, se evita la contaminación que deviene de la generación de residuos.

Además, a través del reciclaje se fomenta conciencia ambiental, se realiza una correcta gestión de residuos, y se contribuye a disminuir la tala indiscriminada de bosques. En este sentido, cabe destacar, la importancia de estos árboles que ayudan a proteger el suelo, a absorber el dióxido de carbono y transformarlo en oxígeno mediante fotosíntesis, lo que finalmente posibilita la reducción del calentamiento global.

Reciclaje-de-papel-y-carton

En la Planta de Reciclado de la ULP lo que principalmente se recicla es el papel de tipo resma, así como cartulinas y sobres blancos.

Se trata de un proceso totalmente artesanal, tanto en la fabricación de las hojas como de los productos. El personal que se dedica a esta tarea fue capacitado por un maestro papelero, y desde el inicio, los trabajadores recibieron distintas capacitaciones sobre la fabricación de las hojas y el armado de los productos, lo que hace a la calidad de la producción.