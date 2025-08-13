13 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Cómo es la iniciativa universitaria que recicla papel con un tratamiento particular

Hace ocho años que la casa de estudios provincial reutiliza papel, en el marco de la importante política medioambiental que lleva adelante el Gobierno puntano. Hasta el momento, se procesaron y reciclaron cuatro toneladas.

Por
Es un proceso muy importante para el cuidado del medio ambiente.

Es un proceso muy importante para el cuidado del medio ambiente.

Hace ocho años que la casa de estudios provincial recicla papel en el marco de la importante política medioambiental que lleva adelante el Gobierno de San Luis. Hasta el momento, se procesaron y reciclaron cuatro toneladas de papel. Concientizar, reciclar y contribuir al cuidado del medio ambiente en la provincia con la reducción del volumen de residuo y el papel en desuso, son las premisas de “Reciclado ULP”.

Entre los proyectos presentados se destacó Eco Dedal, el programa impulsado por la Municipalidad de Guaymallén.
Te puede interesar:

Reciclaje e inclusión: cuál es la iniciativa que se lleva en Mendoza y que beneficia la sostenibilidad

Desde principios de 2008 que la Universidad de La Punta (ULP) lleva a cabo el trabajo de reciclado de papel que se encuentra en desuso en el campus. Se ha logrado procesar más de cuatro toneladas, es decir, que se ha evitado que esta gran cantidad de residuos tengan su disposición final en un enterramiento sanitario.

El objetivo principal de esta actividad es contribuir al desarrollo sostenible para dar solución a la problemática ambiental y social de los residuos.

Así es la iniciativa universitaria que recicla el papel y qué beneficios tiene

El personal recibe el papel de las oficinas y otras dependencias de la Universidad de La Punta, lo trozan y se deja en remojo por 24 horas; luego, se licúa hasta convertirlo en pulpa, se coloca en una batea con mucha agua y se mezcla. Posteriormente, se sumerge el molde junto con el marco y se levanta en forma horizontal haciendo leves movimientos en forma de cruz hasta escurrir todo el agua. Se retira el marco y se desmolda la hoja sobre un paño absorbente. Este proceso se repite alternando un paño con una hoja.

Carta_Riciclata

Una vez obtenida cierta cantidad de hojas, se las lleva a una prensa para sacar el exceso de agua remanente, se retiran las hojas y se las deja secar. Cuando las hojas se encuentran secas, se prensan una vez más alternando una hoja de papel con un cartón de superficie suave para que queden lisas.

El proceso de reciclaje permite la reducción del volumen de residuos destinados a disposición final al separar todo el papel reciclable del resto de los residuos. De esta manera, se evita la contaminación que deviene de la generación de residuos.

Además, a través del reciclaje se fomenta conciencia ambiental, se realiza una correcta gestión de residuos, y se contribuye a disminuir la tala indiscriminada de bosques. En este sentido, cabe destacar, la importancia de estos árboles que ayudan a proteger el suelo, a absorber el dióxido de carbono y transformarlo en oxígeno mediante fotosíntesis, lo que finalmente posibilita la reducción del calentamiento global.

Reciclaje-de-papel-y-carton

En la Planta de Reciclado de la ULP lo que principalmente se recicla es el papel de tipo resma, así como cartulinas y sobres blancos.

Se trata de un proceso totalmente artesanal, tanto en la fabricación de las hojas como de los productos. El personal que se dedica a esta tarea fue capacitado por un maestro papelero, y desde el inicio, los trabajadores recibieron distintas capacitaciones sobre la fabricación de las hojas y el armado de los productos, lo que hace a la calidad de la producción.

reciclaje papel

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El papel de diario es uno de los materiales más fáciles de reciclar y reutilizar en el hogar.

Si tenés papel de diario de sobra en tu casa, estos son los mejores consejos para reciclarlo

Existen cietos objetos que deben ser reciclados para evitar la contaminación.

Este producto es habitual para mantener la higiene en tu casa y por eso es fundamental saber reciclarlo: de cuál se trata

El reciclaje eficiente de baterías de ion-litio puede convertirse en una de las palancas más efectivas para descarbonizar sectores clave como el transporte, la electrónica y el almacenamiento energético.

Este es el nuevo estudio que beneficia el reciclaje de baterías y recupera más del 90% de los metales críticos

10 elementos fundamentales para reciclar desde casa y ayudar al cuidado del medio ambiente.

Estos son los 10 productos a los que debés prestarle atención y no reciclarlos en tu casa: cuál es el motivo

El pequeño cachorro es el primero en nacer en décadas en el Chaco Seco argentino.

La mejor noticia: volvió a nacer un yaguareté en El Impenetrable después de 35 años

La novedosa iniciativa para que las provincias accedan a los Fondos ATN con un enfoque ambiental

La novedosa iniciativa para que las provincias accedan a los Fondos ATN con un enfoque ambiental

Rating Cero

Lali Espósito eligió a Alan Lenz en lugar de Valentina y las redes estallaron.
play

Escándalo en La Voz Argentina 2025: la polémica elección de Lali Espósito que hizo estallar a las redes

Un film familiar llegó a Netflix en agosto 2025.
play

Cigüeñas, la historia que no te contaron es la película que volvió a ser tendencia en Netflix: de qué se trata

Tiene muy pocos capítulos, está en Netflix y es una serie que marcó un antes y un después

No se ha confirmado cuál será el rol de Paladín en el nuevo spin-off de Bruja Escarlata y Visión para Disney Plus.

Marvel apostará por un villano interesante e infravalorado en la próxima serie de Vision

Martina Pereyra, recordada por su participación en Gran Hermano.

La impresionante transformación de Martina Pereyra de Gran Hermano: notable cambio de look

A pesar de la compra, Skydance podría desprenderse de sus inversiones en Argentina.

Skydance compró Paramount Global: qué pasará con Telefe tras la millonaria fusión

últimas noticias

Juicio de Julieta Prandi: condenaron a Claudio Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual

Juicio de Julieta Prandi: condenaron a Claudio Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual

Hace 6 minutos
Los integrantes del equipo argentino de Copa Davis.

Con una novedad, se confirmó el equipo de Argentina para enfrentar a Países Bajos por la Copa Davis

Hace 19 minutos
Segúnla autopsia, Williams Quispe Quenta murió a causa de un edema agudo de pulmón ycongestión visceral generalizada

Detuvieron a otra viuda negra, acusada por la muerte de un joven en Ciudadela

Hace 21 minutos
La Comisión de Acción Social y Salud Pública elevó un pedido de informe al Gobierno tras las muertes por fentanilo contaminado.

Fentanilo contaminado: Diputados realizó un pedido de informe al Gobierno ante la creciente cantidad de muertes

Hace 33 minutos
play

Causa $LIBRA: investigan posibles "pagos indirectos a funcionarios públicos"

Hace 34 minutos