Los muebles que aprovechan el espacio y descartan la posibilidad de poner electrodomésticos en la mesada Ideas geniales para optimizar el lugar disponible y reacomodar los objetos de la cocina sin perderlos de vista para siempre. Por + Seguir en







Muebles de cocina ideales para refuncionalizar el espacio. Freepik

La tendencia actual en cocinas apunta a despejar la mesada y mejorar la organización.

Los muebles con guardado integrado permiten ocultar electrodomésticos sin perder accesibilidad.

El diseño prioriza el uso del espacio vertical y la funcionalidad diaria.

Orden visual y practicidad se combinan sin necesidad de reformas complejas en la cocina. Durante años, la mesada funcionó como un punto de apoyo constante para pequeños electrodomésticos, desde la cafetera hasta la tostadora, pero el diseño de interiores empezó a correrse de esa lógica para dar lugar a cocinas más ordenadas y funcionales, donde cada elemento tiene un lugar definido y el espacio se utiliza con mayor criterio.

Los muebles que aprovechan el espacio En ese cambio ganan protagonismo tres muebles que ya marcan tendencia. El primero es el mueble desayunador con puertas, que a simple vista se integra como una alacena, pero en su interior está preparado para alojar los aparatos de uso cotidiano, con enchufes incluidos que permiten utilizarlos sin moverlos. Esta solución resuelve dos cuestiones a la vez: elimina los cables a la vista y libera la superficie de trabajo en pocos segundos.

Cocina moderna (1) El desayunador con espacio de almacenamiento es clave para optimizar el espacio. Freepik La segunda opción es la columna despensa, un módulo que va del piso al techo y aprovecha el espacio vertical, algo clave en cocinas donde cada metro cuenta. Allí se pueden organizar tanto alimentos como electrodomésticos, desde un microondas hasta una freidora de aire, logrando una distribución más clara y reduciendo la acumulación visual.

En cocinas más amplias, la isla con guardado aparece como una alternativa que combina uso práctico y organización. Además de servir como superficie de apoyo, incorpora cajones y compartimentos donde se pueden guardar utensilios y equipos que no se usan todo el tiempo, manteniéndolos accesibles pero fuera de la vista.

Cocina moderna El espacio de guardado en columna organiza y da información visual para que el orden sea más funcional. Freepik Claves para organizar los electrodomésticos Más allá del mueble elegido, el orden depende de ciertas decisiones que hacen la diferencia en el uso diario. Ubicar los electrodomésticos según la frecuencia de uso permite evitar movimientos innecesarios y facilita la rutina, mientras que agruparlos por tipo de tarea ayuda a generar zonas específicas dentro de la cocina.