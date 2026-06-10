Cuál es la prestación particular para desempleados que tiene ANSES en junio 2026

El organismo de previsión social se encarga de cubrir la situación de las personas que se quedaron sin trabajo con cuotas según la antigüedad.

La prestación por desempleo de la Administración Nacional de la Seguridad Social se convierte en una herramienta crucial para mitigar los efectos de la pérdida de empleo.

ANSES mantiene vigente durante junio de 2026 la Prestación por Desempleo , una asistencia económica destinada a trabajadores del sector privado que perdieron su empleo formal y cumplen con los requisitos establecidos por el organismo.

Se trata de una ayuda que busca acompañar a quienes atraviesan una situación de desocupación mientras intentan reinsertarse en el mercado laboral. En algunos casos, el beneficio puede superar los $360.000 mensuales , convirtiéndose en una de las prestaciones más importantes para este grupo de trabajadores.

Además del pago económico, el programa contempla beneficios adicionales que permiten sostener cierta cobertura social durante el período de desempleo. Entre ellos se encuentran la continuidad de la obra social , el cobro de las Asignaciones Familiares y el reconocimiento de esos meses como tiempo de aportes para futuras jubilaciones.

La asistencia está dirigida a trabajadores que hayan sido despedidos sin causa, afectados por el cierre o quiebra de una empresa, alcanzados por la finalización de contratos temporales o que hayan presentado una renuncia justificada por incumplimientos del empleador, como la falta de pago de salarios.

Para acceder al beneficio, los trabajadores permanentes deben acreditar al menos seis meses de aportes dentro de los tres años previos a la pérdida del empleo. En tanto, los empleados temporarios o de temporada tienen que demostrar un mínimo de doce meses trabajados durante los últimos tres años y haber prestado servicios al menos 90 días en el año anterior al cese laboral.

ANSES

La duración de la prestación depende de los aportes registrados. Quienes tengan entre seis y once meses de aportes podrán cobrar dos cuotas, mientras que aquellos con más de 36 meses de aportes accederán a un total de doce pagos. Además, las personas de 45 años o más reciben automáticamente una extensión de seis meses adicionales.

Qué monto entrega la Prestación por Desempleo de ANSES en junio 2026

De acuerdo con la normativa vigente, los valores teóricos de la prestación se ubican entre $183.900 y $367.800. Sin embargo, debido a que la liquidación se realiza a mes vencido, los montos efectivamente abonados durante junio resultan levemente inferiores.

En consecuencia, el haber mínimo alcanza los $181.500, mientras que el monto máximo llega a $363.000. El trámite para solicitar la prestación es gratuito y puede realizarse de manera presencial con turno previo o mediante la plataforma de Atención Virtual de ANSES.

Un punto clave es respetar el plazo de inscripción, ya que la gestión debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles posteriores a la desvinculación laboral para evitar descuentos en la cantidad de días reconocidos por el organismo.