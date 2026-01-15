15 de enero de 2026 Inicio
Qué truco podés aplicar para mejorar el Wifi de tu hogar en pocos minutos: solo debés fijarte la configuración

Una funcionalidad oculta en iOS 16.2 permite mejorar el rendimiento WiFi en iPhone con un ajuste rápido, sin necesidad de cambiar de plan ni pagar por más velocidad.

Por
Un truco para mejorar tu wifi y la conectividad de tu iPhone.

Un truco para mejorar tu wifi y la conectividad de tu iPhone.

  • La velocidad de tu conexión WiFi en el iPhone puede variar por múltiples factores: congestión de red, interferencias, distancia del router o incluso configuraciones internas del sistema.
  • Con la actualización a iOS 16.2, Apple incluyó —aunque poco difundido— un ajuste que puede duplicar la velocidad efectiva de tu WiFi en determinadas situaciones sin que tengas que pagar más a tu proveedor de internet.
  • El iPhone ajustará automáticamente su conectividad para favorecer las bandas con mayor velocidad y menor interferencia, lo que puede duplicar o mejorar notablemente el rendimiento en redes domésticas bien configuradas.
  • Aunque el impacto depende del tipo de router, la banda de WiFi disponible y la congestión de la red, muchos usuarios notan mejoras claras sin gastar en un plan de internet superior.



Esta mejora se basa en priorizar el uso de bandas y protocolos más eficientes, aprovechando mejor la capacidad de tu red doméstica y las capacidades del propio dispositivo.

Como es el truco para aumentar la velocidad del Wifi de tu iPhone

Cómo activar la mejora de WiFi en segundos

  • Abrí la app Ajustes en tu iPhone.
  • Entrá a WiFi.
  • Tocá el ícono de información () al lado de la red a la que estás conectado.
  • Deslizá hacia abajo hasta encontrar la opción “Mejorar rendimiento de WiFi” (o un nombre similar, según iOS).
  • Activá el interruptor.



Apple iPhone 17

Qué cambios reales notarás

Tras activar este ajuste, es posible que experimentes:

  • Descargas más rápidas de archivos grandes o multimedia.
  • Menor latencia en juegos online o videollamadas.
  • Streaming más fluido, sin interrupciones.
  • Mayor estabilidad de conexión cuando varios dispositivos usan la misma red.



wifi cel

