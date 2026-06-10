10 de junio de 2026 Inicio
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Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 700.000 pesos a 30 días en junio 2026

Esta estrategia también requiere monitorear de manera permanente la evolución del mercado y mantenerse atento a los cambios en el contexto económico.

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Inversiones para realizar mes a mes.

Inversiones para realizar mes a mes.

  • Un plazo fijo de $700.000 a 30 días permite conocer de antemano la ganancia y mantener una inversión de bajo riesgo.
  • Operando de forma presencial, la rentabilidad ronda los $8.918, con un monto final de $708.918.
  • A través de home banking o la app del banco, los intereses ascienden a unos $10.932, alcanzando un total de $710.932.
  • Aunque sigue siendo una opción segura y simple, el rendimiento de los plazos fijos continúa por debajo de la inflación mensual estimada.

Invertir en un plazo fijo tradicional sigue siendo una de las alternativas más utilizadas por los argentinos que buscan resguardar sus ahorros sin asumir riesgos elevados. A diferencia de otros instrumentos financieros sujetos a la volatilidad del mercado, esta herramienta ofrece una rentabilidad conocida de antemano, lo que brinda mayor tranquilidad y previsibilidad a quienes priorizan la seguridad de su dinero.

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Para quienes decidan depositar $700.000 en un plazo fijo a 30 días, una de las principales ventajas es la posibilidad de conocer desde el inicio cuánto rendimiento obtendrán al vencimiento. Esta característica permite organizar mejor las finanzas personales y planificar gastos futuros sin depender de variaciones inesperadas en las condiciones del mercado.

Plazo fijo

Otro de los aspectos que explica la popularidad de esta inversión es su simplicidad. Actualmente, la constitución de un plazo fijo puede realizarse de manera rápida y totalmente online a través del home banking o de las aplicaciones bancarias, sin necesidad de acudir a una sucursal. De esta forma, los ahorristas pueden poner a trabajar su capital en pocos minutos y desde cualquier lugar.

Cuánto ganas por depositar $700.000 en un plazo fijo según el banco

Al analizar los rendimientos que ofrece un plazo fijo en pesos para un capital de $700.000 a un plazo de 30 días, queda en evidencia que el canal elegido para operar determina de manera directa la ganancia final. El simulador bancario revela una brecha notable en los rendimientos según se realice el trámite de forma presencial o a través de medios digitales, incentivando fuertemente el uso de las plataformas tecnológicas.

Si el ahorrista decide realizar la operación de manera presencial, acercándose a una sucursal, el banco aplica una Tasa Nominal Anual (TNA) del 15,50% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 16,65%. Bajo estas condiciones, los intereses ganados al cabo del mes ascienden a $8.917,81, lo que arroja un monto total a retirar de $708.917,81 una vez cumplido el plazo de un mes.

Plazo fijo

Por el contrario, optar por el canal electrónico (como home banking o aplicaciones móviles) resulta mucho más rentable para el inversor. En este caso, la entidad financiera eleva la TNA al 19,00% (con una TEA del 20,75%), lo que permite generar $10.931,51 en concepto de intereses puros, elevando el monto total acumulado al vencimiento a un total de $710.931,51.

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

Los plazos fijos tradicionales atraviesan un escenario desafiante debido a la caída de las tasas de interés ofrecidas por los bancos. Tras los últimos ajustes de política monetaria, las principales entidades financieras pagan rendimientos que rondan entre el 15% y el 19,5% de Tasa Nominal Anual (TNA), lo que se traduce en una ganancia mensual aproximada de entre el 1,2% y el 1,6%. Aunque siguen siendo una de las inversiones más elegidas por su seguridad y simplicidad, su rentabilidad perdió atractivo frente a otras alternativas disponibles en el mercado.

Al mismo tiempo, la inflación mantiene una tendencia descendente, aunque continúa ubicándose por encima de los rendimientos que ofrecen los depósitos tradicionales. Las estimaciones más recientes sitúan el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en un rango mensual cercano al 2,1% y 2,5%, lo que genera una diferencia que impacta directamente sobre la capacidad de compra de los ahorros depositados en los bancos.

Como resultado, quienes optan por un plazo fijo convencional obtienen una rentabilidad que no logra compensar completamente el avance de los precios. Frente a este panorama, muchos ahorristas analizan alternativas como los plazos fijos UVA, que ajustan por inflación, o instrumentos de inversión con mayor rendimiento potencial. Sin embargo, para quienes priorizan la previsibilidad, la liquidez y el bajo riesgo, el plazo fijo tradicional continúa siendo una herramienta válida para administrar el dinero en el corto plazo.

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