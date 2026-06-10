10 de junio de 2026 Inicio
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Qué beneficios podés tener si tramitas el Certificado Único de Discapacidad de ANSES en junio 2026

La actualización se enmarca dentro de los incrementos periódicos aplicados por ANSES y alcanza a distintas prestaciones vinculadas a la discapacidad.

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Los recientes Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) emitidos por la Agencia Nacional de Discapacidad ya no cuentan con una fecha de vencimiento.

Los recientes Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) emitidos por la Agencia Nacional de Discapacidad ya no cuentan con una fecha de vencimiento.

ANSES
  • El Certificado Único de Discapacidad (CUD) permite acceder a asignaciones de ANSES con montos superiores y sin límite de edad para hijos con discapacidad.
  • En junio de 2026, la AUH por discapacidad alcanza los $471.915 y la asignación SUAF por discapacidad llega a $235.967.
  • También garantiza cobertura integral de salud, tratamientos, rehabilitación y medicamentos.
  • Además, brinda acceso gratuito al transporte público y otros beneficios de inclusión y accesibilidad.

Contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente permite acceder a una serie de beneficios económicos y sociales administrados por la ANSES. Entre ellos se destacan las asignaciones por hijo con discapacidad, que cuentan con montos superiores a los de las prestaciones generales y no tienen límite de edad para su percepción, siempre que se mantengan las condiciones requeridas.

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Además de las prestaciones económicas, el CUD garantiza el acceso a derechos vinculados a la salud, incluyendo cobertura integral para tratamientos, rehabilitaciones, medicamentos y apoyos específicos según cada caso. También habilita el uso gratuito del transporte público de corta, media y larga distancia, facilitando los traslados necesarios para actividades médicas, educativas o laborales.

CUD
Los recientes Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) emitidos por la Agencia Nacional de Discapacidad ya no cuentan con una fecha de vencimiento.

Los recientes Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) emitidos por la Agencia Nacional de Discapacidad ya no cuentan con una fecha de vencimiento.

A su vez, el certificado brinda beneficios relacionados con la accesibilidad y la inclusión, como la posibilidad de gestionar el Símbolo Internacional de Acceso, acceder a exenciones impositivas y obtener facilidades para la compra de vehículos adaptados. También permite utilizar la credencial digital a través de la aplicación Mi Argentina, simplificando la acreditación de derechos en distintos trámites y servicios.

Cuáles son los beneficios de ANSES con el Certificado Único de Discapacidad en junio 2026

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un requisito clave para acceder a las asignaciones diferenciales que paga la ANSES a personas con discapacidad y sus familias. Con la actualización de junio de 2026, la Asignación Universal por Hijo (AUH) por discapacidad alcanza los $471.915 por cada hijo, mientras que la asignación por hijo con discapacidad del sistema SUAF llega a $235.967 para los trabajadores registrados comprendidos en el primer rango de ingresos.

ANSES

Además de los montos más elevados, quienes cuentan con el CUD acceden a condiciones especiales dentro del sistema de prestaciones. Entre ellas se destaca que la asignación por hijo con discapacidad no tiene límite de edad, por lo que puede seguir percibiéndose una vez alcanzada la mayoría de edad. En el caso de la AUH, ANSES abona mensualmente el 80% del beneficio y libera el 20% restante tras la presentación de la Libreta de Seguridad Social, Salud y Educación.

El certificado también permite acceder a otros beneficios complementarios, como la Ayuda Escolar Anual para hijos con discapacidad, asignaciones específicas para cónyuges con discapacidad y el acceso gratuito al transporte público de media y larga distancia. A esto se suma la cobertura integral de prestaciones de salud, tratamientos y rehabilitación, convirtiendo al CUD en una herramienta central para garantizar derechos y acompañamiento económico.

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