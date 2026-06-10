A través del Decreto 438/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno creó el Régimen de Tiendas Libres de Impuestos en Frontera Terrestre.

El Gobierno creó los free shops en fronteras terrestres: quiénes podrán comprar y cuáles serán los límites

El Gobierno oficializó este miércoles la creación de las Tiendas Libres de Impuestos en Frontera Terrestre , un sistema similar al de los tradicionales free shops de aeropuertos internacionales que permitirá a los viajeros comprar mercaderías sin determinados impuestos al ingresar o salir del país.

La medida fue establecida mediante el Decreto 438/2026 , publicado en el Boletín Oficial, que incorpora al ordenamiento jurídico argentino la Resolución 64/2018 del Grupo Mercado Común del Mercosur y crea formalmente el régimen para la comercialización minorista de productos en zonas fronterizas terrestres.

Según la normativa, las tiendas podrán vender mercaderías de origen nacional y extranjero a personas que ingresen o egresen de la Argentina por pasos fronterizos habilitados. Las operaciones estarán destinadas exclusivamente al consumo personal de los viajeros y no podrán tener finalidad comercial.

Uno de los puntos centrales del decreto es que las compras quedarán alcanzadas por las mismas reglas que rigen actualmente para el régimen de equipaje previsto en el Código Aduanero. Esto significa que los compradores deberán respetar las franquicias, límites de cantidad, topes monetarios y periodicidad vigentes para el ingreso o egreso de bienes del país.

De esta manera, quienes utilicen estos establecimientos podrán acceder a productos libres de impuestos, pero dentro de los montos máximos permitidos por la legislación aduanera. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será la encargada de fiscalizar el cumplimiento de esas restricciones.

Tiendas Libres de Impuestos: dónde podrán instalarse

El decreto establece que las tiendas libres de impuestos deberán ubicarse en pasos fronterizos habilitados o en áreas especialmente autorizadas por ARCA donde sea posible realizar los controles aduaneros correspondientes.

Para comenzar a operar, cada establecimiento necesitará una doble aprobación: una autorización comercial previa del Ministerio de Economía y la habilitación aduanera tanto del local como de su operador por parte de ARCA.

Además, el Gobierno dispuso que las habilitaciones se otorgarán mediante procedimientos competitivos, objetivos y transparentes, aunque el Ministerio de Economía podrá limitar la cantidad de autorizaciones por razones técnicas, comerciales o de conveniencia administrativa.

Tiendas Libres de Impuestos: el objetivo de la medida

La iniciativa busca adecuar la legislación argentina a una normativa ya aprobada en el ámbito del Mercosur y generar condiciones de competencia similares a las existentes en otros países de la región que cuentan con tiendas libres de impuestos en zonas fronterizas.

El Ejecutivo considera que el nuevo esquema podría incentivar el movimiento comercial y turístico en ciudades limítrofes, además de reducir la pérdida de consumo hacia localidades extranjeras ubicadas en pasos fronterizos.

La reglamentación operativa quedará en manos de ARCA y del Ministerio de Economía, que deberán dictar las normas complementarias necesarias dentro de los próximos 30 días. Recién una vez aprobadas esas disposiciones comenzará la puesta en marcha efectiva del nuevo régimen.

El decreto