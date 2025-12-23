23 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Adiós a los azulejos brillantes: así es la nueva moda para lucir un hogar más elegante en 2026

Los revestimientos opacos redefinen cocinas contemporáneas mediante tonos neutros, superficies continuas y una estética sofisticada.

Por
Superficies mate redefinen las cocinas con elegancia y tonos neutros.

Superficies mate redefinen las cocinas con elegancia y tonos neutros.

Freepik
  • La tendencia para 2026 impulsa la sustitución de acabados brillantes por opciones más sobrias.
  • Los materiales opacos permiten crear ambientes modernos, cálidos y visualmente integrados.
  • Las piezas de gran formato y los tonos neutros protagonizan cocinas actuales.
  • Las texturas mate favorecen una estética discreta vinculada al bienestar cotidiano.

El abandono progresivo de los azulejos brillantes marca un cambio significativo en la estética de las cocinas, ya que el acabado mate se posiciona como la alternativa preferida para crear ambientes más sobrios y elegantes rumbo a 2026. Esta nueva tendencia responde a una búsqueda de superficies que reduzcan reflejos y aporten una sensación de continuidad visual, alejándose del brillo característico que predominó durante años.

Este restaurante en Coghlan mantiene viva la tradición del clásico bodegón porteño. 
Te puede interesar:

El bodegón barato cerca de Buenos Aires donde sirven el vino en pingüino

En este sentido, los porcelanatos de gran formato aparecen como protagonistas debido a su capacidad para minimizar juntas y ofrecer una superficie uniforme. Estas piezas contribuyen a una estética amplia y fluida, ideal para cocinas contemporáneas que priorizan practicidad y continuidad. A su vez, el microcemento se consolida como otra opción destacada, ya que permite crear superficies homogéneas que responden a la misma lógica visual.

El auge del acabado opaco también se relaciona con la incorporación de texturas inspiradas en la naturaleza. Materiales como la piedra sinterizada o los revestimientos que imitan piedra en tonos neutros aportan un carácter orgánico y equilibrado, reforzando la idea de un espacio cálido y despojado. La versatilidad para combinar con madera, acero o complementos en negro facilita la creación de composiciones sofisticadas ajustadas a diferentes estilos decorativos.

Azulejos mate 2
Los revestimientos mate reducen reflejos y aportan una estética continua y sobria en cocinas modernas rumbo a 2026.

Los revestimientos mate reducen reflejos y aportan una estética continua y sobria en cocinas modernas rumbo a 2026.

Los azulejos mate son tendencia

Los colores elegidos para 2026 refuerzan una estética sencilla y acogedora que se extiende a distintos ambientes del hogar. La paleta se inclina hacia blancos rotos, beige, arena, grises suaves, topo y matices cemento, tonos atemporales que amplían visualmente los espacios y facilitan la integración con materiales como madera, piedra, metal o textiles naturales. La ausencia de colores estridentes apunta a un diseño que privilegia la calma y reduce el ruido visual tanto en áreas sociales como en zonas de uso cotidiano.

Azulejos mate
Los porcelanatos de gran formato, el microcemento y las texturas símil piedra impulsan la tendencia hacia superficies opacas.

Los porcelanatos de gran formato, el microcemento y las texturas símil piedra impulsan la tendencia hacia superficies opacas.

Esta tendencia no responde únicamente a criterios decorativos, sino también a una forma contemporánea de habitar la casa. El pasaje del brillo a las superficies opacas pone el foco en el bienestar y la funcionalidad, permitiendo crear ambientes equilibrados, modernos y coherentes entre sí, incluso en espacios pequeños. De este modo, los azulejos mate dejan de ser una elección puntual para convertirse en una apuesta duradera dentro del diseño interior actual.

Noticias relacionadas

El pueblo construyó una identidad visual propia que dialoga con su historia.

Este pueblo de Uruguay encontró el arte para poder destacarse y es ideal para visitar en 2026: cómo se llama

Un refugio perfecto para escapar del ruido de las grandes ciudades.

Turismo en Córdoba: el pueblo pintoresco y de tradición serrana para viajar en el verano 2026

Comedias, stand up, música y obras teatrales profundas.

Llega la segunda edición del ciclo "Teatro, humor y música judía"

El Río El Durazno destaca por sus aguas cristalinas. 

Turismo en Córdoba: el pueblo soñado para caminar, andar en bici o salir a cabalgar

La Reserva Natural Los Chorrillos se encuentra en Flor Serrana, Córdoba. 

Turismo en Córdoba: la cascada de 115 metros que enamora para el verano 2026

El arte, la arquitectura y el entorno natural se integran para construir un mensaje claro y perdurable.

Este parque está sobre la costanera de Buenos Aires y tiene un significado muy especial: cuál es

Rating Cero

La noticia Christian Petersen fue adelantada en El Trece. 

Aseguran que Christian Petersen consumió cocaína y otras drogas previo a la descompensación

Edith Hermida es la conductora fija de Bendita.

Rating: cuánto midió el primer programa de Bendita sin Beto Casella en la conducción

Asesinato en Mónaco ha llegado hace poco a Netflix pero ya se ha posicionado como uno de los títulos más populares en nuestro país y la verdad es que no es para menos.
play

De qué se trata Asesinato en Mónaco, el documental de Netflix que parece ficción pero explica una caso real

María Sol Messi junto a  Julián Tuli Arellano. 

Quién es Julián "Tuli" Arellano, el futuro esposo de la hermana de Lionel Messi vinculado a Inter Miami

Es uno de los estrenos más esperados del año que viene.

Se conoció el imperdible primer trailer de "Avengers Doomsday", con el regreso de Chris Evans como Steve Rogers

Además de Evans, Doomsday promete registrar otros regresos sorprendentes y un elenco multitudinario que incluye héroes clásicos y nuevas caras dentro del MCU.

Confirmado: cuál es el famoso actor que volverá a Marvel en Avengers Doomsday

últimas noticias

Más allá de las palabras: cómo percibimos la aceptación en el diálogo interpersonal

Los gestos y posturas que revelan si la otra persona te acepta o te rechaza

Hace 19 minutos
Los descuentos que ofrecen será de hasta un 50%.

Noche de los Shoppings 2025: cuándo es, cuánto descuento habrá y qué centros comerciales estarán abiertos

Hace 37 minutos
Spagnuolo, nuevamente quedó en el centro de la escena.

Exfuncionario de Andis negó formar parte de una organización criminal y apuntó contra Spagnuolo

Hace 39 minutos
La noticia Christian Petersen fue adelantada en El Trece. 

Aseguran que Christian Petersen consumió cocaína y otras drogas previo a la descompensación

Hace 53 minutos
Edith Hermida es la conductora fija de Bendita.

Rating: cuánto midió el primer programa de Bendita sin Beto Casella en la conducción

Hace 55 minutos