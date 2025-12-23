Adiós a los azulejos brillantes: así es la nueva moda para lucir un hogar más elegante en 2026 Los revestimientos opacos redefinen cocinas contemporáneas mediante tonos neutros, superficies continuas y una estética sofisticada. Por + Seguir en







Superficies mate redefinen las cocinas con elegancia y tonos neutros. Freepik

La tendencia para 2026 impulsa la sustitución de acabados brillantes por opciones más sobrias.

Los materiales opacos permiten crear ambientes modernos, cálidos y visualmente integrados.

Las piezas de gran formato y los tonos neutros protagonizan cocinas actuales.

Las texturas mate favorecen una estética discreta vinculada al bienestar cotidiano. El abandono progresivo de los azulejos brillantes marca un cambio significativo en la estética de las cocinas, ya que el acabado mate se posiciona como la alternativa preferida para crear ambientes más sobrios y elegantes rumbo a 2026. Esta nueva tendencia responde a una búsqueda de superficies que reduzcan reflejos y aporten una sensación de continuidad visual, alejándose del brillo característico que predominó durante años.

En este sentido, los porcelanatos de gran formato aparecen como protagonistas debido a su capacidad para minimizar juntas y ofrecer una superficie uniforme. Estas piezas contribuyen a una estética amplia y fluida, ideal para cocinas contemporáneas que priorizan practicidad y continuidad. A su vez, el microcemento se consolida como otra opción destacada, ya que permite crear superficies homogéneas que responden a la misma lógica visual.

El auge del acabado opaco también se relaciona con la incorporación de texturas inspiradas en la naturaleza. Materiales como la piedra sinterizada o los revestimientos que imitan piedra en tonos neutros aportan un carácter orgánico y equilibrado, reforzando la idea de un espacio cálido y despojado. La versatilidad para combinar con madera, acero o complementos en negro facilita la creación de composiciones sofisticadas ajustadas a diferentes estilos decorativos.

Azulejos mate 2 Los revestimientos mate reducen reflejos y aportan una estética continua y sobria en cocinas modernas rumbo a 2026. Freepik Los azulejos mate son tendencia Los colores elegidos para 2026 refuerzan una estética sencilla y acogedora que se extiende a distintos ambientes del hogar. La paleta se inclina hacia blancos rotos, beige, arena, grises suaves, topo y matices cemento, tonos atemporales que amplían visualmente los espacios y facilitan la integración con materiales como madera, piedra, metal o textiles naturales. La ausencia de colores estridentes apunta a un diseño que privilegia la calma y reduce el ruido visual tanto en áreas sociales como en zonas de uso cotidiano.