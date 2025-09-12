12 de septiembre de 2025 Inicio
Los mejores restaurantes de Buenos Aires para comer un buen shawarma

Diversos rincones porteños ofrecen sabores únicos con preparaciones tradicionales que fusionan herencia cultural y cocina contemporánea.

La gastronomía árabe en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mantiene viva la herencia de la inmigración siria y libanesa.

El shawarma se transformó en uno de los platos más representativos de la comida árabe en la Ciudad de Buenos Aires, gracias a la influencia de la inmigración siria y libanesa que dejó una fuerte huella cultural en el territorio porteño. Preparado con carne macerada en especias, servida en pan de pita y acompañada de vegetales, este plato se consolidó como una alternativa de comida rápida con identidad propia.

Tiene pocos habitantes, está cerquita de Buenos Aires y tiene fiambres de campo deliciosos

En la Ciudad, diferentes restaurantes ofrecen versiones que combinan tradición y propuestas modernas. Cada local aporta una impronta particular, desde los más históricos hasta las cadenas en expansión que suman sucursales en distintos puntos. La calidad de la carne argentina y la autenticidad de las especias importadas explican por qué el shawarma es tan valorado en las mesas porteñas.

Entre las múltiples opciones disponibles, algunos lugares se destacan por la fidelidad a las recetas de sus ancestros y otros por la innovación en su menú. Lo cierto es que la oferta es amplia y permite recorrer la ciudad barrio por barrio, encontrando experiencias gastronómicas que combinan historia, sabor y diversidad.

Restaurantes tradicionales y cadenas en expansión ofrecen distintas versiones de este clásico del Medio Oriente.

Al-Árabe

En Palermo, Al-Árabe es considerado uno de los sitios más emblemáticos. Con 18 años de trayectoria, este restaurante familiar de origen sirio ofrece shawarma en versiones de carne, pollo y cerdo, además de falafel, kebbe, babaganush y queso árabe. Se distingue por mantener vivas las recetas heredadas de generación en generación.

Shami

Con 11 sucursales, Shami es una cadena en crecimiento que elabora shawarmas con bola de lomo y nalga de ternera, además de pollo, cordero y opciones vegetarianas. Importan especias originales de Medio Oriente y producen su propio pan de pita. Sus combos, que incluyen shawarma, falafel, tabule y homus, son los más elegidos por quienes buscan una experiencia completa.

Medio Oriente

En Pringles 806, Medio Oriente es un clásico que solo sirve shawarma los viernes y sábados al mediodía. Reconocido por la calidad de su pan y por el relleno de carne especiada con vegetales frescos, es uno de los secretos mejor guardados de Palermo, donde se agota rápidamente por su popularidad.

El Nilo

En el tradicional restaurante El Nilo, ubicado en el barrio de Once, el sector Dr. Falafel ofrece shawarmas preparados con dedicación, junto a falafel, homus y otros platos típicos. Es una opción donde la autenticidad y el ambiente familiar refuerzan la experiencia gastronómica.

Demashk

Sobre la calle Charcas, Demashk propone una experiencia sencilla pero auténtica. Su shawarma destaca por el equilibrio de sabores, con tajine y pan de pita fino. Además, el local ofrece falafel, keppe y homus, aunque por motivos religiosos no incluye bebidas alcohólicas en su carta.

Palermo, Recoleta y Once son algunos de los barrios donde se encuentran locales destacados para probar shawarma.

Sultán Shawarma

En Recoleta, Sultán Shawarma es un pequeño local muy concurrido que resalta por la generosidad de su relleno y una buena relación calidad-precio. Su propuesta se caracteriza por la frescura y rapidez, aunque algunos comensales sugieren mejorar la intensidad de la opción picante.

