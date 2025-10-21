Este es el perfume favorito de Ángel de Brito: cuánto sale

El mediático elige un producto con historia y carácter, símbolo de elegancia y personalidad. Mezcla notas especiadas y amaderadas en una esencia única.

El periodista y conductor Ángel de Brito sorprendió a sus seguidores al compartir un detalle íntimo que forma parte de su rutina diaria. Desde su camarín, mostró cuál es la fragancia que lo acompaña en su día a día, tanto dentro como fuera de cámara. Se trata de Vintage, de John Varvatos, una creación con casi dos décadas de historia que destaca por su carácter elegante, masculino y atemporal.

Conocido por su estilo reservado, De Brito dejó entrever un costado más personal al compartir su preferencia por este perfume, reconocido en el mundo de la perfumería por su profundidad aromática y su equilibrio entre notas frescas y amaderadas. El conductor explicó que es un clásico en su colección y que lo elige por su intensidad y durabilidad.

La fragancia, creada en 2006, pertenece a la prestigiosa casa John Varvatos , una marca estadounidense que integra a su diseño moderno una estética inspirada en el rock. Su composición, compleja y original, la transformó en una elección habitual de quienes buscan un aroma elegante y con carácter propio.

Cuál es el perfume favorito de Ángel de Brito

El perfume elegido por Ángel de Brito es Vintage, una de las fragancias más emblemáticas de John Varvatos. Lanzada hace casi veinte años, combina acordes que refieren a la elegancia, con una estructura aromática poco convencional. Su frasco, de líneas simples y cuero oscuro, da cuenta del espíritu refinado y masculino de la marca.

En su composición destacan notas de salida intensas como ruibarbo, membrillo, pimienta, ajenjo, albahaca e hinojo. Luego, el corazón del perfume despliega una fusión de canela, lavanda, jazmín y raíz de lirio, mientras que el fondo se compone de tabaco, gamuza, pachulí, musgo de roble y haba tonka. El resultado es una fragancia intensa, versátil y duradera, ideal tanto para el día como para la noche.

Vintage John Varvatos CENTRIS Ventas

Cuánto sale el perfume favorito de Ángel de Brito

Vintage no es un perfume de fácil acceso en Argentina. Debido a su producción limitada y a que no se distribuye de manera masiva, conseguirlo puede resultar un desafío. En plataformas online como Mercado Libre, el frasco de 75 ml se ofrece entre $75.000 y $90.000, mientras que la versión de 125 ml puede alcanzar hasta $180.000, dependiendo del vendedor y el origen del producto.

Su permanencia en la piel, su aroma envolvente y su exclusividad lo convirtieron en un verdadero objeto de deseo entre los fanáticos de la perfumería. Quien elija este producto, llevará consigo una impronta clásica con un toque de distinción, algo que encaja con el estilo personal de este mediático.