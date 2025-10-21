21 de octubre de 2025 Inicio
El pueblo costero alterativo de Buenos Aires para tener en cuenta en el verano

Entre el mar, el río y el bosque, este rincón del sur de la provincia se mantiene alejado del turismo masivo y ofrece tranquilidad en un entorno natural.

El pueblo se encuentra en el partido de Coronel Dorrego

El pueblo se encuentra en el partido de Coronel Dorrego, a 540 km de la capital.

  • Ubicado a más de 500 kilómetros de Buenos Aires, Marisol combina playa, río y médanos.
  • Su ambiente calmo y su paisaje diverso lo vuelven ideal para descansar.
  • Ofrece opciones para caminar, pescar y disfrutar del aire libre.
  • Es un destino elegido por quienes buscan silencio, naturaleza y trato amable.
En el extremo sur de la provincia de Buenos Aires, Marisol aparece como una joya discreta frente al Atlántico. Este pequeño pueblo costero conserva la calma que muchos otros destinos ya perdieron: una playa amplia, de arenas claras y olas suaves, rodeada por médanos y un bosque que actúa como refugio natural del viento.

Su ritmo tranquilo, las casas bajas y la cordialidad vecinal crean una atmósfera casi detenida en el tiempo. En verano, la actividad se multiplica sin perder su esencia: los visitantes llegan atraídos por la posibilidad de combinar descanso, naturaleza y aire puro en un mismo lugar.

La desembocadura del río Quequén Salado aporta un encanto especial. Allí, el agua dulce se encuentra con el mar y forma paisajes únicos que se disfrutan tanto en caminatas como en actividades acuáticas o paseos fotográficos.

Marisol combina playa, río y bosque en un entorno natural.

Marisol combina playa, río y bosque en un entorno natural.

Dónde queda Marisol

Marisol se ubica en el partido de Coronel Dorrego, a unos 30 kilómetros de Oriente y aproximadamente 540 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Está sobre la costa atlántica bonaerense y su acceso principal es la Ruta Provincial 78, que la conecta con distintos puntos del sur de la provincia.

Qué puedo hacer en Marisol

El balneario invita a disfrutar sin apuro. Entre sus principales atractivos se destacan el Mirador Panorámico, desde donde se observa la unión del río y el mar; El Vimar, una ribera mansa ideal para remar o practicar pesca deportiva; y la zona de Desembocadura y arroyo, perfecta para caminatas o avistaje de aves. Las tardes suelen llenarse de silencio, lecturas y mates junto al mar. Sin grandes construcciones ni boliches, Marisol ofrece un turismo de baja escala, centrado en la desconexión y la vida simple.

Marisol ofrece caminatas, pesca, miradores y descanso sin masividad.

Marisol ofrece caminatas, pesca, miradores y descanso sin masividad.

Cómo llegar a Marisol

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el viaje en auto dura unas seis horas por la Ruta Nacional 3 hasta Coronel Dorrego y luego un desvío hacia Oriente. Desde allí, restan unos 30 kilómetros hasta el acceso al balneario. También se puede llegar en micro hasta Dorrego y continuar en remis o vehículo particular.

