El pueblo costero alterativo de Buenos Aires para tener en cuenta en el verano

Entre el mar, el río y el bosque, este rincón del sur de la provincia se mantiene alejado del turismo masivo y ofrece tranquilidad en un entorno natural.

En el extremo sur de la provincia de Buenos Aires , Marisol aparece como una joya discreta frente al Atlántico . Este pequeño pueblo costero conserva la calma que muchos otros destinos ya perdieron: una playa amplia , de arenas claras y olas suaves , rodeada por médanos y un bosque que actúa como refugio natural del viento.

Su ritmo tranquilo , las casas bajas y la cordialidad vecinal crean una atmósfera casi detenida en el tiempo . En verano, la actividad se multiplica sin perder su esencia: los visitantes llegan atraídos por la posibilidad de combinar descanso, naturaleza y aire puro en un mismo lugar.

La desembocadura del río Quequén Salado aporta un encanto especial. Allí, el agua dulce se encuentra con el mar y forma paisajes únicos que se disfrutan tanto en caminatas como en actividades acuáticas o paseos fotográficos .

Dónde queda Marisol

Marisol se ubica en el partido de Coronel Dorrego, a unos 30 kilómetros de Oriente y aproximadamente 540 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Está sobre la costa atlántica bonaerense y su acceso principal es la Ruta Provincial 78, que la conecta con distintos puntos del sur de la provincia.

Qué puedo hacer en Marisol

El balneario invita a disfrutar sin apuro. Entre sus principales atractivos se destacan el Mirador Panorámico, desde donde se observa la unión del río y el mar; El Vimar, una ribera mansa ideal para remar o practicar pesca deportiva; y la zona de Desembocadura y arroyo, perfecta para caminatas o avistaje de aves. Las tardes suelen llenarse de silencio, lecturas y mates junto al mar. Sin grandes construcciones ni boliches, Marisol ofrece un turismo de baja escala, centrado en la desconexión y la vida simple.

marisol- Marisol ofrece caminatas, pesca, miradores y descanso sin masividad. LA BRUJULA 24

Cómo llegar a Marisol

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el viaje en auto dura unas seis horas por la Ruta Nacional 3 hasta Coronel Dorrego y luego un desvío hacia Oriente. Desde allí, restan unos 30 kilómetros hasta el acceso al balneario. También se puede llegar en micro hasta Dorrego y continuar en remis o vehículo particular.