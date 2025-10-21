Esta película de Netflix aborda la duda entre la demencia y lo extrovertido y te mantiene atento hasta el final Disponible en la N roja, combina comedia negra y drama social para explorar la autonomía en la vejez y la tensión entre libertad personal y expectativas familiares.







Esta película de Netflix aborda la duda entre la demencia y lo extrovertido y te mantiene atento hasta el final: dirigida por Daniel Hendler, se centra en la historia de una mujer de 83 años, excéntrica y adinerada, que es internada en una clínica psiquiátrica por sus hijas.

Ellas alegan que sufre de demencia debido a su estilo de vida libertino y su generosidad financiera. Un perito judicial, Leandro Casares (interpretado por Hendler), es asignado para determinar si Martha realmente está enferma o si simplemente desea vivir sus últimos años con libertad.

27 Noches fue ampliamente aclamada por su tratamiento sensible y provocador de temas como la autonomía en la vejez y la crítica a la institucionalización de personas mayores. La producción logra equilibrar comedia negra y drama social, construyendo una narrativa que entretiene mientras invita a la reflexión sobre los derechos de los adultos mayores, la toma de decisiones sobre su propia vida y la influencia de los intereses familiares. Además, aborda con sutileza la tensión entre el deseo de libertad personal y las expectativas sociales, mostrando cómo los prejuicios sobre la edad pueden limitar la expresión y la dignidad de quienes atraviesan la tercera edad.

Sinopsis de 27 Noches, la película del momento en Netflix Cuando una mujer de 83 años es internada por sus hijas en un psiquiátrico tras sus actitudes libertinas, un perito debe decidir si está enferma o solo quiere disfrutar de la vida, reza la sinopsis oficial.

Marilú Marini como Martha Hoffman

Daniel Hendler como Leandro Casares

Humberto Tortonese como Bernardo Girves

Julieta Zylberberg como Alejandra Conde

Paula Grinszpan como Olga Hoffman

Carla Peterson como Myriam Hoffman El elenco también incluye a Ricardo Merkin, Ezequiel Díaz, Germán de Silva, Roberto Suárez, Rocío Muñoz, Mariana Chaud, Alejandra Flechner y Alan Sabbagh.