Escapada en Buenos Aires: el oasis de gastronomía y decoración que tenés que conocer

Una propuesta única y poco conocida de la Ciudad combina sabores, diseño y experiencias en pleno corazón turístico porteño.

Por
Paul French Gallery sorprende con su ubicación en pleno Palermo

Paul French Gallery sorprende con su ubicación en pleno Palermo, detrás de una gran puerta de hierro.

Pinterest (byhek)

Buenos Aires guarda tesoros inesperados detrás de fachadas discretas, y uno de ellos es Paul French Gallery, un pasaje oculto en el barrio de Palermo que invita a descubrir un mundo de gastronomía y decoración. Lo que a simple vista parece una puerta de hierro, en realidad conduce a un espacio donde conviven cafés, cócteles, música y objetos de diseño que conquistan a locales y turistas por igual.

Este rincón nació en 2010 gracias al interiorista Pablo Chiappori, quien transformó el lugar en un refugio urbano que late a otro ritmo que el de la ciudad. Con más de una década de historia, se consolidó como uno de los puntos más originales de la escena cultural porteña, ofreciendo una experiencia que va mucho más allá de comprar o comer.

Quien atraviesa el pasadizo lleno de plantas y flores descubre un microcosmos distinto, con propuestas que unen lo artesanal con lo sofisticado. La atmósfera invita a quedarse, ya sea tomando un té, explorando la tienda de decoración o disfrutando de un concierto al aire libre un jueves por la tarde.

Paul French Gallery 1
El espacio combina gastronomía, té, cócteles y una amplia tienda de decoración artesanal.

El espacio combina gastronomía, té, cócteles y una amplia tienda de decoración artesanal.

Dónde queda Paul French Gallery

El complejo se encuentra en Gorriti 4865, en el corazón de Palermo, uno de los barrios más vibrantes en materia turística de la Ciudad de Buenos Aires. Aunque está inmerso en una de las zonas más concurridas, el pasaje ofrece calma y un aire distinto al del ritmo urbano.

Qué puedo hacer en Paul French Gallery

Dentro del pasaje, los visitantes encuentran un abanico de opciones: desde un foodtruck de Cocu Boulangerie para los amantes del café y la pastelería, hasta la reconocida casa de té Tealosophy. También se puede disfrutar de mocktails y cócteles de Liquid Emotions, sumando una propuesta refrescante y original.

El punto central es la tienda de decoración, distribuida en dos pisos y repleta de vajilla, textiles, fragancias, muebles y objetos exclusivos. Muchas de estas piezas son diseñadas en talleres propios junto a artesanos, destacando la línea de fragancias con ocho aromas icónicos disponibles en spray y velones.

Además, los jueves a la tarde el espacio cobra aún más vida con música en vivo, convirtiéndose en un plan ideal para quienes buscan un after office distinto o un paseo cultural.

Cómo llegar a Paul French Gallery

La galería está situada en una zona de fácil acceso en transporte público: se puede llegar en colectivo, bicicleta o en la línea D del subte, bajando en la estación Plaza Italia y caminando apenas unos minutos. Para quienes prefieren ir en auto, la zona cuenta con estacionamientos privados cercanos.

