IR A
IR A

La serie de capítulos cortos que brilla en Netflix con su humor, acción y suspenso

Una comedia oscura con toques de terror y humor ácido que conquistó a los suscriptores de la plataforma de streaming por su ritmo rápido y sus giros inesperados.

Drew Barrymore y Joel Hammond intepretan a un matrimonio muy inusual y escalofriante.

Drew Barrymore y Joel Hammond intepretan a un matrimonio muy inusual y escalofriante.

Netflix

Netflix se ha ganado un lugar especial entre quienes disfrutan de series que rompen los moldes, mezclando géneros y sorprendiendo a cada capítulo. Entre las producciones más curiosas y queridas de su catálogo aparece Santa Clarita Diet, una ficción que combina humor, acción y un toque sangriento sin perder el ritmo.

Esta película de Netflix aborda la duda entre la demencia y lo extrovertido y te mantiene atento hasta el final.
Te puede interesar:

Esta película de Netflix aborda la duda entre la demencia y lo extrovertido y te mantiene atento hasta el final

Estrenada en 2017, esta creación de Víctor Fresco logró lo que pocas series pueden: convertir lo absurdo en cotidiano, con situaciones tan delirantes como cercanas. Con apenas treinta episodios repartidos en tres temporadas, la serie se volvió ideal para quienes buscan una historia ligera pero adictiva. Además, cada capítulo dura poco más de veinte minutos, un detalle que la hace perfecta para ver “una más” antes de dormir… y terminar viendo tres.

El carisma del elenco fue clave para su éxito. Drew Barrymore y Timothy Olyphant forman una dupla que se mueve con naturalidad entre la ternura y el caos. A eso se suma un humor negro muy al estilo californiano, donde los diálogos rápidos y las escenas grotescas conviven con una crítica sutil a la vida suburbana y las apariencias.

Santa-clarita-diet-netflix-serie

Netflix: sinopsis de Santa Clarita Diet

Santa Clarita Diet sigue la vida de Sheila y Joel Hammond, un matrimonio de agentes inmobiliarios que vive una existencia tranquila en los suburbios de Los Ángeles. Todo parece rutinario hasta que Sheila sufre una transformación insólita: desarrolla un apetito incontrolable por la carne humana.

Lejos de hundirse en el drama, la serie transforma este suceso en una sucesión de enredos delirantes. Mientras la pareja intenta mantener las apariencias ante sus vecinos, deben encontrar una forma “ética” de conseguir lo que Sheila necesita para sobrevivir. En ese proceso, la familia se enfrenta a detectives curiosos, cadáveres que no desaparecen del todo y secretos imposibles de ocultar.

netflix-serie-santa-clarita-diet

Lo interesante de esta propuesta es que, bajo su fachada de comedia gore, explora temas como la rutina matrimonial, la moral y los límites del amor. Todo con un tono desenfadado que recuerda a las mejores sitcoms, pero con litros de sangre de por medio.

Aunque Netflix decidió cancelarla tras tres temporadas, Santa Clarita Diet sigue acumulando nuevos seguidores. Su mezcla de humor ácido, ritmo vertiginoso y personajes entrañables la convierte en una joya escondida dentro del catálogo de la plataforma. Y para quienes disfrutan de las historias breves pero intensas, esta serie es una apuesta segura: te reís, te asustás un poco y, antes de darte cuenta, ya la terminaste.

Tráiler de Santa Clarita Diet

Embed - Santa Clarita Diet | Tráiler oficial de la temporada 3 | Netflix

Reparto de Santa Clarita Diet

  • Sheila Hammond como Drew Barrymore
  • Joel Hammond como Timothy Olyphant
  • Abby Hammond como Liv Hewson
  • Eric Bemis como Skyler Gisondo
  • Lisa Palmer como Mary Elizabeth Ellis
  • Anne Garcia como Natalie Morales
  • Rick como Richard T. Jones
  • Gary West como Nathan Fillion / Alan Tudyk
  • Ron como Jonathan Slavin
  • Ramona como Ramona Young
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

De qué se trata esta imperdible serie de Netflix.
play

Suspenso, drama psicológico y emociones profundas: la serie implacable que no para de verse

Llegó “27 Noches” a Netflix.
play

Cuál es la trama de 27 Noches, la película que combina drama y comedia entre la demencia y lo extrovertido

 Ambientada en los años 60, Nadie nos vio partir destaca por su cuidada reconstrucción de época: desde los vestuarios hasta la escenografía, todo refleja una sociedad profundamente patriarcal donde las mujeres, incluso las de clase alta, debían luchar por ser escuchadas.
play

Nadie nos vio partir es la serie del momento de Netflix que tiene a todos emocionados: de qué se trata

De qué se trata esta atractiva película de Netflix.
play

Está en Netflix, la protagoniza Tom Holland y es una película increíble

Una pareja en crisis y la posibilidad de salvarla a través de la poligamia.
play

La terminás de ver en un instante y es una espectacular serie que desafía la monogamia

Leé más sobre los nuevos títulos agregados recientemente a Netflix
play

Con solo 5 episodios está conmoviendo a todos en Netflix y alcanzó a ser lo más visto: cuál es la serie del momento

últimas noticias

Carlos Cascote Bértola contó que en la prisión de máxima seguridad israelí los mantuvieron hacinados, mal alimentados y con poca agua. También hubo torturas como simulacros de fusilamiento.

"En Israel hubo torturas y simulacros de fusilamiento", denunció uno de los capitanes de las flotillas que fueron Gaza

Hace 18 minutos
play
Evangelina Anderson sorprendió con su revelación sobre el amor y el fútbol.

Evangelina Anderson descartó un nuevo romance con un futbolista: "Botinera nunca más..."

Hace 21 minutos
Estados Unidos atraviesa el segundo shutdown más largo de su  historia: causas y consecuencias

Estados Unidos atraviesa el segundo shutdown más largo de su historia: causas y consecuencias

Hace 43 minutos
play
El ajedrecista era conocido por sus seguidores en internet como Danya.

Quién era Daniel Naroditsky, el Gran Maestro de ajedrez y streamer, que murió de forma inesperada

Hace 48 minutos
La suspensión de las leyes de Universidades y Garrahan detona las negociaciones por el presupuesto

La suspensión de las leyes de Universidades y Garrahan detona las negociaciones por el presupuesto

Hace 52 minutos