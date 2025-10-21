"Nueva etapa": L-Gante denunció a su mánager por un millón de dólares

El cantante L-Gante borró todas las fotos de su perfil de Instagram y anunció su separación laboral de su mánager Maxi “el Brother” que lo acompañó desde los inicios de su carrera.
El cantante Elian Valenzuela anunció que cambia de equipo de trabajo y representante en medio de un escándalo.
En las últimas horas, trascendió que Elian Valenzuela, el nombre verdadero del músico, demandó formalmente a quien fue su amigo y representante por supuestas malversaciones de dinero y uso comercial de su nombre.
Dejó un único posteo en sus redes donde aseguró: “Quiero contarles que desde hoy comienzo una nueva etapa en mi carrera. He decidido cambiar mi equipo de trabajo y representación, y quiero agradecer de corazón a todos los que me acompañaron hasta acá por su dedicación y compromiso”
También aclaró cuál será su futuro artístico: "A partir de ahora, inicio un nuevo camino junto a mi disquera, enfocado en mostrarles la mejor versión de mí como cantante y como artista".
Finalmente, aclaró que cumplirá con sus compromisos laborales con sus anteriores colaboradores: “También quiero llevar tranquilidad a todas las empresas y productores que hayan contratado algún show conmigo: todos los contratos vigentes serán respetados. Pueden comunicarse por mensaje directo (DM) para cualquier coordinación. Gracias por el apoyo de siempre. Se viene una nueva etapa, y voy con todo”.
El músico exigió formalmente la rendición de cuentas y revocación total del poder que le permitía a Maxi "El Brother", su amigo y representante hasta ahora, firmar en su nombre.
“Pudimos acceder a una carta documento de L-Gante para con su exrepresentante. A mí lo que me dicen es que la suma que le reclama ronda entre el millón de dólares y el millón cuatrocientos mil”, reveló el panelista Martín Candalaft en DDM.
Además, detalló las características del acuerdo de ganancias que llevaban L-Gante con quien fue su manager: “De todo lo que él ganaba, Maxi percibía el 50%”.
El panelista, que tuvo acceso a la denuncia, leyó uno de los párrafos del escrito en donde L-Gante reclama la suma millonaria: “En mi carácter de artista firmante del contrato de representación suscripto con usted el 1° de abril de 2024, por el cual me comprometí a ceder derechos y otorgar representación por el plazo de cinco años, proceda a rendir cuentas de su actividad como mánager, atento a que he tomado conocimiento de contratos y percepciones de dinero de los cuales no he sido informado”.
