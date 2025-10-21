IR A
IR A

"Nueva etapa": L-Gante denunció a su mánager por un millón de dólares

El cantante Elian Valenzuela anunció que cambia de equipo de trabajo y representante en medio de un escándalo.

El músico relanzó su carrera profesional en medio de denuncias de estafa a su exmanager.

El músico relanzó su carrera profesional en medio de denuncias de estafa a su exmanager.

Redes Sociales

El cantante L-Gante borró todas las fotos de su perfil de Instagram y anunció su separación laboral de su mánager Maxi “el Brother” que lo acompañó desde los inicios de su carrera.

Beto Casella se despidió de Bendita ﻿luego de 20 temporadas.
Te puede interesar:

Beto Casella no sigue en Bendita: se va de El Nueve y lo reemplazarán en la conducción

En las últimas horas, trascendió que Elian Valenzuela, el nombre verdadero del músico, demandó formalmente a quien fue su amigo y representante por supuestas malversaciones de dinero y uso comercial de su nombre.

Dejó un único posteo en sus redes donde aseguró: “Quiero contarles que desde hoy comienzo una nueva etapa en mi carrera. He decidido cambiar mi equipo de trabajo y representación, y quiero agradecer de corazón a todos los que me acompañaron hasta acá por su dedicación y compromiso”

También aclaró cuál será su futuro artístico: "A partir de ahora, inicio un nuevo camino junto a mi disquera, enfocado en mostrarles la mejor versión de mí como cantante y como artista".

Finalmente, aclaró que cumplirá con sus compromisos laborales con sus anteriores colaboradores: “También quiero llevar tranquilidad a todas las empresas y productores que hayan contratado algún show conmigo: todos los contratos vigentes serán respetados. Pueden comunicarse por mensaje directo (DM) para cualquier coordinación. Gracias por el apoyo de siempre. Se viene una nueva etapa, y voy con todo”.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de L-GANTE (@lgante_keloke)

Qué dice la denuncia de L-Gante

El músico exigió formalmente la rendición de cuentas y revocación total del poder que le permitía a Maxi "El Brother", su amigo y representante hasta ahora, firmar en su nombre.

“Pudimos acceder a una carta documento de L-Gante para con su exrepresentante. A mí lo que me dicen es que la suma que le reclama ronda entre el millón de dólares y el millón cuatrocientos mil”, reveló el panelista Martín Candalaft en DDM.

Además, detalló las características del acuerdo de ganancias que llevaban L-Gante con quien fue su manager: “De todo lo que él ganaba, Maxi percibía el 50%”.

El panelista, que tuvo acceso a la denuncia, leyó uno de los párrafos del escrito en donde L-Gante reclama la suma millonaria: “En mi carácter de artista firmante del contrato de representación suscripto con usted el 1° de abril de 2024, por el cual me comprometí a ceder derechos y otorgar representación por el plazo de cinco años, proceda a rendir cuentas de su actividad como mánager, atento a que he tomado conocimiento de contratos y percepciones de dinero de los cuales no he sido informado”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

últimas noticias

Carlos Cascote Bértola contó que en la prisión de máxima seguridad israelí los mantuvieron hacinados, mal alimentados y con poca agua. También hubo torturas como simulacros de fusilamiento.

"En Israel hubo torturas y simulacros de fusilamiento", denunció uno de los capitanes de las flotillas que fueron Gaza

Hace 20 minutos
play
Evangelina Anderson sorprendió con su revelación sobre el amor y el fútbol.

Evangelina Anderson descartó un nuevo romance con un futbolista: "Botinera nunca más..."

Hace 23 minutos
Estados Unidos atraviesa el segundo shutdown más largo de su  historia: causas y consecuencias

Estados Unidos atraviesa el segundo shutdown más largo de su historia: causas y consecuencias

Hace 45 minutos
play
El ajedrecista era conocido por sus seguidores en internet como Danya.

Quién era Daniel Naroditsky, el Gran Maestro de ajedrez y streamer, que murió de forma inesperada

Hace 50 minutos
La suspensión de las leyes de Universidades y Garrahan detona las negociaciones por el presupuesto

La suspensión de las leyes de Universidades y Garrahan detona las negociaciones por el presupuesto

Hace 54 minutos