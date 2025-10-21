"Nueva etapa": L-Gante denunció a su mánager por un millón de dólares

El cantante Elian Valenzuela anunció que cambia de equipo de trabajo y representante en medio de un escándalo.

El cantante L-Gante borró todas las fotos de su perfil de Instagram y anunció su separación laboral de su mánager Maxi “el Brother” que lo acompañó desde los inicios de su carrera.

En las últimas horas, trascendió que Elian Valenzuela, el nombre verdadero del músico, demandó formalmente a quien fue su amigo y representante por supuestas malversaciones de dinero y uso comercial de su nombre .

Dejó un único posteo en sus redes donde aseguró: “Quiero contarles que desde hoy comienzo una nueva etapa en mi carrera . He decidido cambiar mi equipo de trabajo y representación, y quiero agradecer de corazón a todos los que me acompañaron hasta acá por su dedicación y compromiso”

También aclaró cuál será su futuro artístico: "A partir de ahora, inicio un nuevo camino junto a mi disquera , enfocado en mostrarles la mejor versión de mí como cantante y como artista ".

Finalmente, aclaró que cumplirá con sus compromisos laborales con sus anteriores colaboradores: “También quiero llevar tranquilidad a todas las empresas y productores que hayan contratado algún show conmigo: todos los contratos vigentes serán respetados. Pueden comunicarse por mensaje directo (DM) para cualquier coordinación. Gracias por el apoyo de siempre. Se viene una nueva etapa, y voy con todo” .

Qué dice la denuncia de L-Gante

El músico exigió formalmente la rendición de cuentas y revocación total del poder que le permitía a Maxi "El Brother", su amigo y representante hasta ahora, firmar en su nombre.

“Pudimos acceder a una carta documento de L-Gante para con su exrepresentante. A mí lo que me dicen es que la suma que le reclama ronda entre el millón de dólares y el millón cuatrocientos mil”, reveló el panelista Martín Candalaft en DDM.

Además, detalló las características del acuerdo de ganancias que llevaban L-Gante con quien fue su manager: “De todo lo que él ganaba, Maxi percibía el 50%”.

El panelista, que tuvo acceso a la denuncia, leyó uno de los párrafos del escrito en donde L-Gante reclama la suma millonaria: “En mi carácter de artista firmante del contrato de representación suscripto con usted el 1° de abril de 2024, por el cual me comprometí a ceder derechos y otorgar representación por el plazo de cinco años, proceda a rendir cuentas de su actividad como mánager, atento a que he tomado conocimiento de contratos y percepciones de dinero de los cuales no he sido informado”.