20 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

La ciudad de Buenos Aires lanzó la licitación de la Línea F de subte: su inauguración está prevista para 2031

Jorge Macri anunció el llamado a licitación para la nueva traza de subte. La inversión estimada es de entre u$s1.350 y u$s1.500 millones.

Por
La ciudad de Buenos Aires lanzó la licitación de la Línea F de subte: su inauguración está prevista para 2031

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó este lunes la licitación pública nacional e internacional para la construcción y el equipamiento de la línea F de subte, la séptima traza de la red porteña. El proyecto, que demandará una inversión estimada de entre u$s1.350 y u$s1.500 millones, apunta a conectar el sur y el norte de la Capital, desde Barracas hasta Palermo.

A-Teens trae la nostalgia pop a la Argentina: cuándo, dónde y cómo conseguir entradas.
Te puede interesar:

A-Teens trae la nostalgia pop a la Argentina: cuándo, dónde y cómo conseguir entradas

La convocatoria fue realizada por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura, a cargo de Pablo Bereciartua, y contó con la manifestación de interés de 22 compañías, entre ellas Techint, Benito Roggio, Acciona, Siemens y conglomerados chinos como Powerchina y CREC. Desde la administración porteña definieron la iniciativa como “una oportunidad estratégica para mejorar la movilidad y aliviar la congestión de las líneas existentes”.

“Hoy damos un paso histórico con la línea F. Es un orgullo encarar la obra de infraestructura urbana más grande del país”, sostuvo el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, al presentar el proyecto. El trazado incluirá 12 estaciones y una extensión total de 9,8 kilómetros. Su primera etapa, que irá de Brandsen a Tucumán, está prevista para inaugurarse en 2031.

image

El Presupuesto 2026 contempla un gasto de $285.164 millones para iniciar las obras de ingeniería y compra de equipamiento. Según anticiparon desde el Ejecutivo porteño, los trabajos comenzarán en el segundo semestre de 2026, aunque su avance dependerá de la aprobación de la Ley de Leyes en la Legislatura.

La financiación será mixta: u$s600 millones provendrán de fondos propios de la Ciudad y el resto, unos u$s400 millones, de un préstamo internacional que se gestionará en 2027. “La línea F será probablemente el legado más importante que podamos dejarle a Buenos Aires en términos de movilidad”, afirmó Bereciartua.

Con capacidad para trasladar a más de 300 mil pasajeros diarios, la nueva línea estará equipada con coches 0 km, aire acondicionado, y sistemas de señales de última generación. Desde el Gobierno porteño aseguran que se trata de “la obra de transporte más importante y más costosa de la Argentina en los próximos años”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Dónde comer la mejor pizza de jamón y morrones de la ciudad.

Las mejores 2 pizzerías de Buenos Aires para comer pizza de jamón y morrones

Dónde se puede probar el mejor helado de pistacho de la ciudad.

Las mejores 2 heladerías de Buenos Aires que hace un helado de pistacho exquisito

Este pueblo tiene un hospedaje que funciona en una antigua abadía.

No llega a los 1.000 habitantes: la escapada perfecta de Buenos Aires para disfrutar platos criollos

Dónde queda esta hermosa localidad de Chubut.

Turismo en Argentina: está en el sur y es ideal para los amantes del mar y la naturaleza

Conocé los distintos lugares de Turismo que esconde CABA

Estos son los 9 destinos más escondidos de CABA y que se pueden visitar en cualquier momento del año

Qué hacer en este bello destino de la Provincia.

La escapada cerca de Buenos Aires para recorrer lugares distintos que te va a volar la cabeza

Rating Cero

Beto Casella se despidió de Bendita ﻿luego de 20 temporadas.

Beto Casella no sigue en Bendita: se va de El Nueve y lo reemplazarán en la conducción

María Becerra ya no puede usar La Nena de Argentina.

María Becerra perdió "La Nena de Argentina": por qué dejó de decirlo en su música

Le inconfundible fachada de Cemento, el CBGB argentino.
play

Cinco discos de rock argentino grabados en vivo en el mítico Cemento

Disney+ perdió el 10% de sus suscriptores tras el escándalo con Jimmy Kimmel.

Disney+ perdió el 10% de sus suscriptores tras el escándalo con Jimmy Kimmel: cuántos usuarios son

A-Teens trae la nostalgia pop a la Argentina: cuándo, dónde y cómo conseguir entradas.
play

A-Teens trae la nostalgia pop a la Argentina: cuándo, dónde y cómo conseguir entradas

Gran Hermano España ﻿se burló de los ganadores de la edición argentina.

Gran Hermano España se burló de la versión de Telefe: "Siempre gana el..."

últimas noticias

Pablo Quirno junto a Luis Caputo.

Deuda: el Gobierno anunció que negocia un plan de recompra de bonos en dólares

Hace 11 minutos
La mujer fue detenida por la Policía de Córdoba.

Córdoba: detuvieron a una mujer por un ataque a balazos contra una adolescente

Hace 16 minutos
Pablo Laurta fue derivado a la cárcel de Cruz del Eje.

"Hice lo necesario para rescatar a mi hijo", insistió Pablo Laurta al llegar a Córdoba

Hace 32 minutos
ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 21 de octubre

Hace 37 minutos
Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, martes 21 de octubre

Hace 41 minutos