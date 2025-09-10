10 de septiembre de 2025 Inicio
Los mejores restaurantes de Buenos Aires para comer provoleta súper sabrosa

Este clásico de la parrilla argentina surgió a mediados del siglo XX, cuando a un inmigrante italiano se le ocurrió cocinar el queso provolone junto al asado. La receta evolucionó e incorporó todo tipo de sabores.

Estas provoletas son las mejores de Buenos Aires.

El asado argentino es un clásico y en Buenos Aires existen muchas parrillas que preparan los mejores cortes. Pero la tradición va más allá de la carne: también incluye el encuentro con amigos, el vino, los acompañamientos y las entradas, entre las que se destaca la provoleta.

Este plato, que consiste básicamente en queso provolone condimentado y preparado a la parrilla, surgió a mediados del siglo XX gracias a un inmigrante italiano llamado Natalio Alba. Al ver la pasión de los argentinos por el asado, se le ocurrió cocinar de la misma manera el queso de su Calabria natal.

El resultado es la provoleta, perfecta para preparar en la parrilla porque no se derrite por completo, sino que queda crocante por fuera y cremosa por dentro. Con el tiempo surgieron nuevas recetas que añadieron nuevas capas de sabor. Si querés probar algunas deliciosas, estos son los dos mejores restaurantes de Buenos Aires para comer provoleta.

Chiquilín

Provoleta del bodegón Chiquilín

Este histórico restaurante de la zona de Tribunales, fundado en 1927, mantiene vivo el estilo y la tradición del típico bodegón porteño. Su salón decorado con fotos y pinturas de la cultura rioplatense y su menú, donde se destacan las carnes a la parrilla, son la base del espíritu que inspiró varios tangos.

Entre las entradas, se destacan la provoleta común y la provoleta Chiquilín, que se sirve con rúcula, jamón crudo y tomates secos. Queda en Sarmiento 1599, esquina Montevideo, y abre todos los días en horario corrido desde las 12 del mediodía hasta las 2 de la madrugada.

Fiera

Provoleta de Fiera Parrilla Urbana

Esta “parrilla urbana” funciona en Caballito, en un antiguo edificio de 1925, y se convirtió en una referencia del barrio gracias a un menú que combina las mejores carnes con minutas, picadas, hamburguesas, papas, tragos y cervezas para compartir. Es ideal para ir en grupo.

Un plato imperdible es la provoleta Fiera, que se sirve con tomates asados, albahaca, el adobo Fiera y el pan de la casa. También hay provoleta Champi que, como su nombre indica, sale con champiñones. Queda en Pedro Goyena 300. Abre todos los días de 19:30 a medianoche; sábados y domingos también de 12 a 16.

