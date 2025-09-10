Los mejores restaurantes de Buenos Aires para comer provoleta súper sabrosa Este clásico de la parrilla argentina surgió a mediados del siglo XX, cuando a un inmigrante italiano se le ocurrió cocinar el queso provolone junto al asado. La receta evolucionó e incorporó todo tipo de sabores. Por







Estas provoletas son las mejores de Buenos Aires. Redes Sociales

El asado argentino es un clásico y en Buenos Aires existen muchas parrillas que preparan los mejores cortes. Pero la tradición va más allá de la carne: también incluye el encuentro con amigos, el vino, los acompañamientos y las entradas, entre las que se destaca la provoleta.

Este plato, que consiste básicamente en queso provolone condimentado y preparado a la parrilla, surgió a mediados del siglo XX gracias a un inmigrante italiano llamado Natalio Alba. Al ver la pasión de los argentinos por el asado, se le ocurrió cocinar de la misma manera el queso de su Calabria natal.

El resultado es la provoleta, perfecta para preparar en la parrilla porque no se derrite por completo, sino que queda crocante por fuera y cremosa por dentro. Con el tiempo surgieron nuevas recetas que añadieron nuevas capas de sabor. Si querés probar algunas deliciosas, estos son los dos mejores restaurantes de Buenos Aires para comer provoleta.

Chiquilín Provoleta del bodegón Chiquilín Instagram @chiquilin.ba Este histórico restaurante de la zona de Tribunales, fundado en 1927, mantiene vivo el estilo y la tradición del típico bodegón porteño. Su salón decorado con fotos y pinturas de la cultura rioplatense y su menú, donde se destacan las carnes a la parrilla, son la base del espíritu que inspiró varios tangos.

Entre las entradas, se destacan la provoleta común y la provoleta Chiquilín, que se sirve con rúcula, jamón crudo y tomates secos. Queda en Sarmiento 1599, esquina Montevideo, y abre todos los días en horario corrido desde las 12 del mediodía hasta las 2 de la madrugada.