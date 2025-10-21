La Justicia Electoral obligaría al Gobierno a difundir los resultados de las elecciones legislativas por provincia Desde La Libertad Avanza pretenden que se contabilicen los votos a través de las alianzas electorales del mismo nombre. Fuerza Patria, la Unión Cívica Radical y el Frente de Izquierda presentaron un reclamo formal ante la Cámara Nacional Electoral. Por







Las elecciones se llevarán a cabo el domingo 26 de octubre. Cámara Nacional Electoral

La Cámara Nacional Electoral (CNE) publicará en las próximas horas el fallo que obligaría al Gobierno que los resultados de las elecciones legislativas sean difundidos por provincia y no de manera global como se pretendía desde La Libertad Avanza (LLA), en una estrategia por parte del oficialismo para mostrar en la noche del domingo 26 de octubre una foto de "triunfalismo" político en medio de la crisis cambiaria.

Desde Fuerza Patria (FP), la Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) presentaron un reclamo formal ante la Justicia Electoral para que el informe el escrutinio de votos sea por cada distrito electoral, dado que anunciar los resultados a nivel nacional se puede caer en lecturas equívocas de los comicios.

Lo que solicitó puntualmente FP es que la DINE no anuncie la suma de los resultados a nivel nacional, no sólo para evitar confusiones en la ciudadanía, sino para que el proceso sea transparente durante toda la jornada de las elecciones legislativas.

logos Fuerza Patria y La Libertad Avanza: los principales sellos políticos para las elecciones legislativas nacionales.

Sucede que, al tratarse de elecciones legislativas, los resultados totales que cada fuerza política sume a nivel nacional no definen nada, ya que la composición de las bancas que cada provincia renueva dependerá del resultado en cada distrito. Además, La Libertad Avanza presentará una lista en cada provincia, mientras que otras fuerzas políticas como Provincias Unidas o Fuerza Patria lo harán solo en algunas.