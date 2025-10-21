21 de octubre de 2025 Inicio
Es un pueblo rural, impacta con su historia y es ideal para una escapada de Buenos Aires

En el corazón bonaerense, una pequeña localidad de 30 habitantes revivió gracias a sus vecinos y hoy enamora a quienes buscan tranquilidad y naturaleza.

Por
Rodeado de campo

Rodeado de campo, este pueblo ofrece tranquilidad, historia y contacto con la naturaleza.

Guido Rodríguez
  • A menos de tres horas de la Ciudad de Buenos Aires, este pueblo resurgió del abandono.

  • Sus 30 habitantes transformaron la antigua estación de tren en un Centro Cultural.

  • Cada marzo, el pueblo recibe hasta 2.000 visitantes durante su principal celebración.

  • Es un destino perfecto para quienes buscan desconectarse entre campo, historia y aire puro.

El pueblo se encuentra en el partido de Coronel Dorrego, a 540 km de la capital.
Ubicado en el partido bonaerense de 25 de Mayo, el paraje Islas se convirtió en uno de los secretos mejor guardados del turismo rural argentino. A menos de tres horas de la Ciudad de Buenos Aires, este pequeño poblado de solo seis familias logró revivir tras años de abandono gracias al esfuerzo colectivo de sus vecinos.

Durante décadas, el silencio reinó en sus calles tras el cierre de la estación ferroviaria en 2012, pero todo cambió en 2015, cuando dos habitantes decidieron restaurar el viejo edificio. Esa iniciativa dio vida al Centro Cultural Islas, hoy corazón social y cultural del pueblo.

Desde entonces, el lugar celebra cada tercer sábado de marzo su aniversario con una gran fiesta popular que reúne a cientos de personas de toda la región. Su historia de resiliencia, combinada con la paz del entorno, lo transformó en un refugio ideal para quienes buscan experiencias auténticas.

Islas
El paraje Islas revivió gracias a la restauración de su vieja estación ferroviaria.

Dónde queda Islas

Islas está en el centro de la provincia de Buenos Aires, dentro del partido de 25 de Mayo. Rodeado de campos, su paisaje se caracteriza por caminos de tierra y horizontes amplios. A pesar de su tamaño, conserva una energía especial que mezcla historia, comunidad y naturaleza.

Qué puedo hacer en Islas

El principal atractivo es su Centro Cultural, instalado en la antigua estación de tren, donde se organizan eventos, talleres y festivales. Además, el entorno invita a realizar caminatas, sacar fotos o simplemente disfrutar de la calma. Es común que los visitantes lleguen en busca de una pausa del ruido urbano y se queden para compartir charlas con los vecinos.

Islas
La comunidad celebra cada marzo una fiesta popular que reúne a miles de visitantes.

Cómo llegar a Islas

Desde Buenos Aires, se puede acceder por la Ruta Nacional 7 y luego la Ruta 5 hasta Chivilcoy. Desde allí, tomar la Ruta Provincial 51, continuar por la 46 y finalmente ingresar por el Acceso 25 de Mayo. Desde ese punto, restan solo 24 kilómetros hasta el pueblo. En total, el trayecto ronda los 250 km y demora unas tres horas en auto.

